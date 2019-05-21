По евро сохраняются риски упасть до 1,1135

На торгах в Европе все основные валюты торгуются в плюсе по отношению к американскому доллару. Первую строчку занимает австралийский доллар (+0,65%), вторую – новозеландский доллар (+0,37%), третью – канадский доллар (+0,21%). Евро торгуется в плюсе на 0,05%.

Укреплению австралийского доллара способствовали результаты парламентских выборов в Австралии, согласно которым действующее правительство получило поддержку. Канадская валюта подорожала на фоне роста цен на нефть после заседания ОПЕК.

Пара евро/доллар повышалась до 1,1167. Евро остается под давлением из-за предстоящих парламентских выборов. Резкий отскок вверх вызывает растущий кросс евро/фунт.

Курс фунта пробил поддержку на уровне 1,2731 и взял курс к 1,2670. Неопределённость с Brexit связала руки покупателям. Они бы рады выкупить фунт и пойти на коррекцию, но при повышении на 50 пунктов фиксируют прибыль, и цена сразу заваливаться по «медвежьему» тренду.

По евро поддержка образовалась на уровне 1,1155. Покупатели защищают его, потому что союзники (кросс-пары) на их стороне. По-прежнему считаю, что евро уязвим, и перед тем как начнется рост, цена снизится.

Владислав Антонов, аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»