ВВП Японии неожиданно вырос, но худшее еще впереди

Япония опубликовала сегодня статистику по динамике ВВП в первом квартале 2019 года. Не обошлось без сенсаций: рост ВВП в Стране восходящего солнца за первый квартал текущего года составил 2,1% в годовом исчислении. И это при том, что консенсус аналитиков вместо роста ждал падения японского ВВП на 0,2%, а в четвертом квартале 2018 года экономика Японии не смогла вырасти больше, чем на 1,6% в годовом исчислении.

В квартальном исчислении ВВП вырос по сравнению с четвертым кварталом прошлого года на 0,5%, и аналитики опять не угадали, так как предсказывали, что по сравнению с четвертым кварталом 2018 года. темпы роста будут нулевыми. Неожиданный рост, как оказалось, был вызван условным «импортозамещением».

В первом квартале текущего года импорт товаров Японией сократился на 4,6%, а экспорт японских товаров упал на 2,4%. Важно отметить, что импорт в Японии так сильно не падал за последние 10 лет, а темпы снижения экспорта оказались максимальными за последние четыре года.

Кроме того, в октябре текущего года в Японии может быть введен налог с продаж, который негативно скажется на потребительском спросе, и это по итогам года может только ухудшить темпы экономического роста ВВП, не исключен даже спад по итогам четвертого квартала 2019 году в годовом и квартальном исчислении.

Тем не менее, для валютного рынка новость оказалась радостной. Японская иена сегодня дорожает по отношению к доллару на 0,9%. Мы ожидаем колебаний пары USD/JPY в интервале 109,2-110,3 иены за доллар.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя «Информационно-аналитического центра «Альпари»