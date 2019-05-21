Российский рынок консолидируется на умеренно негативном внешнем фоне

Анастасия Соснова, аналитик ИК «Фридом Финанс»:

На российском рынке акций в понедельник 20 мая наблюдается консолидация. Рублевый фондовый индекс МосБиржи балансирует возле отметки 2575 п. с незначительными изменениями. Долларовый бенчмарк РТС в ходе торгов подрос на 0,3% до 1257 п., однако перспективы его дальнейшего роста сегодня под сомнением. Полагаю, что закрытие индексов МосБиржи и РТС пройдет на текущих уровнях или чуть ниже.

В лидерах роста сегодня бумаги Россетей (+6,3%) и Русагро (+5,8%). В Россетях просматривается исключительно спекулятивная покупка, тогда как рост расписок Русагро обусловлен серьезным улучшением финансовых результатов. Выручка и EBITDA компании Русагро в I квартале 2019 года выросли более чем в 2 раза, рентабельность по EBITDA поднялась с 11% до 13%.

Внешний фон умеренно негативен в связи с развивающимся торговым конфликтом между США и КНР. По последним новостям, корпорация Google и ряд американских компаний, работающих в сфере информационных технологий, приостановили сотрудничество и поставки программного обеспечения китайской компании Huawei. Аппетит к риску на глобальных площадках из-за торговой войны остается невысоким. Индекс развивающихся рынков MSCI Emerging Markets опустился на 0,5%.

Нефть эталонной марки Brent не показывает выразительной динамики, но вместе с тем продолжает торговаться высоко в рамках среднесрочного диапазона $70-75 за баррель. В ближайшей перспективе выход нефтяных котировок из установившегося коридора маловероятен.

Курс доллара США сегодня колеблется вблизи 64,5 руб./$. Рубль поддерживают не только высокие цены на нефть, но и стартовавший налоговый период, а также сохраняющийся высокий спрос нерезидентов на рублевые активы. Например, в апреле Минфин разместил максимальный месячный объем ОФЗ за всю историю наблюдений – на 403,8 млрд рублей по номиналу, а доля нерезидентов в общем объеме рынка за апрель выросла с 26,2% до 27,1%. В мае было размещено ОФЗ еще на сумму 234,053 млрд рублей. В среду 22 мая состоится очередной аукцион по размещению ОФЗ, но план ведомства разместить ОФЗ во II квартале 2019 года на сумму 600 млрд рублей уже выполнен. Предположительно, в ближайшее время рубль сохранит колебания в области 63-66 за 1$.