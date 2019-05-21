Рубль снова участвует в погоне за риском

Информационный фон понедельника чрезвычайно неоднороден, но рубль реагирует на него совершенно четким методом. Он продолжает укрепление в парах с иностранными валютами, выбирая из потока информации только ту, которая сейчас интереснее всего. Доллар, хотя и крепок на мировом рынке, в паре с российской валютой продолжает отступать. Но это в моменте. В среднесрочном срезе в паре доллар/рубль все без изменений — тот же «боковик» 64-66 руб.

Вряд ли российские фискальные власти дадут сейчас рублю укрепиться слишком заметно и пробить 64,0/USD — сильная нацвалюта нам сейчас совсем некстати, это сложно для экспортеров даже при дорогой нефти и неприятно для внутреннего производителя. О населении умолчим — ему давно нехорошо. Сейчас Минфин бодро покупает валюту, исполняя бюджетное правило, ЦБ тоже продолжает реализацию своих валютных интересов, это несколько уравновешивает ситуацию со спросом на риск.

Новые санкции США к китайским компаниям — в данном случае к Huawei — являются очередным механизмом давления на Пекин. Вашингтон, может быть, нервничает и потому использует то, что внедрить проще всего, не заботясь о последствиях. Некоторый рост сегодня интереса к риску и означает, что инвесторы верят в положительный эффект этого давления, то есть ждут, что Китай отступит и согласится на те идеи, что продвигают США. Но я бы не надеялась на это слишком сильно, так как Пекин сильный и хитрый соперник.

Но пока глобальный рынок снова в погоне за риском, а нефть активно «зеленеет», рубль смотрится совсем неплохо.

Анна Бодрова, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»