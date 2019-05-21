Комментарии

Инвесторы выбирают нейтралитет

21 мая 2019

Александра Овчинникова, младший аналитик ИК «Фридом Финанс»:

Торги 17 мая американские фондовые индексы завершили в минусе из-за сообщений о том, что китайские власти сомневаются в целесообразности продолжения торговых переговоров с США после повышения ими пошлин на экспорт из КНР. На этом фоне Dow Jones  снизился на 0,38%, до 25764 пунктов, Nasdaq Composite упал на 1,04%, до 7816,28 пункта, S&P500 опустился на 0,58%, до 2859, 53 пункта. Наибольшее падение зафиксировали промышленный (-1,1%), энергетический (-1,05%) и технологический (-0,82%) сектора. На положительной территории остался только защитный коммунальный сектор. 

Тем не менее негативная динамика на фондовых площадках США была ограничена сильными статданными статданными. Согласно предварительным расчетам Мичиганского университета, индекс потребительского доверия страны в мае увеличился с апрельских 97,2 пункта до 102,4, достигнув максимального значения с 2004 года.

Что касается корпоративных новостей, то IPO Fastly прошло успешно. Акции компании открылись на 34% выше цены размещения и выросли на 50% в первый день торгов, несмотря на падение технологического сектора.  Бумаги сети кофеен Luckin Coffee, конкурента Starbucks на китайском рынке, завершили дебютные торги на бирже Nasdaq скачком цены на 20%.

Настроения на мировых площадках смешанные в связи с продолжающейся неопределенностью на фоне эскалации торгового конфликта между США и КНР. Азиатские площадки завершили торги разнонаправленно. Японский Nikkei поддержали более сильные, чем ожидалось, макроданные за первый квартал. Европейский рынок открылся в красной зоне.
 
Завершающийся сезон корпоративной отчетности все меньше влияет на динамику американских фондовых площадок. Индекс S&P500 находится в поисках катализатора дальнейшего роста. Наш ориентир по индексу широкого рынка на предстоящую сессию: 2830–2870 пунктов. 

Из макростатистики в фокусе данные ФРБ Чикаго по экономической активности. Ожидается снижение индекса с -0,15 пункта до -0,33, что указывает на слабый экономический рост. 

Нефть торгуется выше $72 за баррель, поддержку котировкам оказывают планы ОПЕК продлить соглашение о сокращении добычи в июне.
 


/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

Sbertalks 4.0. 23 мая 2019 года, Иркутск
Стала известна программа SBERTALKS 4.0
23 мая в Иркутске пройдет SBERTALKS для опытных и начинающих бизнесменов
«Нефть, золото, рубль – ничто, по сравнению с капитализацией личности». Дмитрий Сидорин о том, почему стоит пойти на SBERTALKS
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги