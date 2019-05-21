Инвесторы выбирают нейтралитет

Александра Овчинникова, младший аналитик ИК «Фридом Финанс»:



Торги 17 мая американские фондовые индексы завершили в минусе из-за сообщений о том, что китайские власти сомневаются в целесообразности продолжения торговых переговоров с США после повышения ими пошлин на экспорт из КНР. На этом фоне Dow Jones снизился на 0,38%, до 25764 пунктов, Nasdaq Composite упал на 1,04%, до 7816,28 пункта, S&P500 опустился на 0,58%, до 2859, 53 пункта. Наибольшее падение зафиксировали промышленный (-1,1%), энергетический (-1,05%) и технологический (-0,82%) сектора. На положительной территории остался только защитный коммунальный сектор.



Тем не менее негативная динамика на фондовых площадках США была ограничена сильными статданными статданными. Согласно предварительным расчетам Мичиганского университета, индекс потребительского доверия страны в мае увеличился с апрельских 97,2 пункта до 102,4, достигнув максимального значения с 2004 года.



Что касается корпоративных новостей, то IPO Fastly прошло успешно. Акции компании открылись на 34% выше цены размещения и выросли на 50% в первый день торгов, несмотря на падение технологического сектора. Бумаги сети кофеен Luckin Coffee, конкурента Starbucks на китайском рынке, завершили дебютные торги на бирже Nasdaq скачком цены на 20%.



Настроения на мировых площадках смешанные в связи с продолжающейся неопределенностью на фоне эскалации торгового конфликта между США и КНР. Азиатские площадки завершили торги разнонаправленно. Японский Nikkei поддержали более сильные, чем ожидалось, макроданные за первый квартал. Европейский рынок открылся в красной зоне.



Завершающийся сезон корпоративной отчетности все меньше влияет на динамику американских фондовых площадок. Индекс S&P500 находится в поисках катализатора дальнейшего роста. Наш ориентир по индексу широкого рынка на предстоящую сессию: 2830–2870 пунктов.

Из макростатистики в фокусе данные ФРБ Чикаго по экономической активности. Ожидается снижение индекса с -0,15 пункта до -0,33, что указывает на слабый экономический рост.



Нефть торгуется выше $72 за баррель, поддержку котировкам оказывают планы ОПЕК продлить соглашение о сокращении добычи в июне.

