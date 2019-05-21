Комментарии

Экономику пугают рецессией

21 мая 2019

Георгий Ващенко, начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс»:

Торговая динамика была разнонаправленной. Росту рынка помешала коррекция в США. Лидерами роста вновь стали акции Россетей (+6,45%). Поводом являются дивидендные ожидания, доходность может превысить 12% при условии выплат в 30 млрд руб. акционерам. Аутсайдерами стали префы Транснефти (-2,31%), они обновили минимум с сентября. Поводом стала новость об остановке транзита нефти (связано с событием загрязнения). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 64-65.

Снижение темпов роста ВВП в 1-м квартале наделало много шума. Некоторые эксперты поспешили увидеть в этом признаки грядущей рецессии. Однако, снижение обусловлено эффектом высокой базы, сезонным фактором, охлаждением потребительского спроса, а также падением цены на сырьевые товары. Во 2-м квартале ситуация должна улучшится, базовый прогноз – рост ВВП составит 0,8-1,0%. На финансовых рынках нет признаков того, что инвесторы готовы поверить в реальность рецессии при цене на нефть в $70 за баррель.  

Ожидаю боковую динамику или снижение в пределах 1%. Рынок будет следовать в тренде внешних площадок. Техническая картина свидетельствует в пользу разворота вниз. Прогноз: диапазон 2540-2570 п. по индексу Мосбиржи, по паре USD/RUB: 64,00-65,00.

 


/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

Sbertalks 4.0. 23 мая 2019 года, Иркутск
Стала известна программа SBERTALKS 4.0
23 мая в Иркутске пройдет SBERTALKS для опытных и начинающих бизнесменов
«Нефть, золото, рубль – ничто, по сравнению с капитализацией личности». Дмитрий Сидорин о том, почему стоит пойти на SBERTALKS
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги