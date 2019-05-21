Продолжаем ориентироваться на консолидацию индекса ближе к верхней границе диапазона 2500-2600 пунктов

В вопросе торгового конфликта США-Китай вновь сделан небольшой шаг к возобновлению диалога. Министерство торговли США выдало китайской компании Huawei и еще 68 подконтрольных ей компаний временную лицензию, которая позволит поддерживать существующие сети и обновлять программное обеспечение в течение ближайших 90 дней. Для участников рынка подобный шаг может означать продолжение торговой дискуссии и являться показателем того, что американская сторона по-прежнему стремиться к заключению торгового соглашения. Напомним, что, согласно сообщениям в СМИ и комментариям представителей американских властей, три недели назад представители КНР внесли в черновой вариант соглашения значительные правки, которые в основном касались вопросов защиты интеллектуальной собственности иностранных компаний (отказались обязательств, о которых, как сообщается в СМИ, уже была договоренность), соответственно, именно вокруг этого вопроса будут строиться дальнейшие переговоры. Временное разрешение ситуации с Huawei на данный момент способствует умеренному восстановлению риск-аппетита на глобальных рынках.

Второй темой сегодняшнего дня является осмысление вчерашнего выступления главы ФРС Дж.Пауэлла на ежегодной конференции по финансовым рынкам. Глава регулятора отметил, что «экономика демонстрирует устойчивый рост, число рабочих мест и заработная плата увеличиваются, и все это в условиях сдержанного инфляционного давления». С точки зрения рисков Дж.Пауэлл обратил внимание на размер корпоративного долга, приближающегося к рекордно высоким уровням, и на тот факт, что «последние размещения происходили в основном в наиболее рискованных сегментах», однако добавил, что «в целом риски финансовой стабильности не кажутся чрезмерно высокими». Риторика главы ФРС пока не свидетельствует о возможном смягчении монетарного курса, хотя согласно фьючерсам на ставку, рынок оценивает вероятность ее снижения до конца года в весомые 70%.

Российский рынок акций завершил вчерашние торги локальным снижением на 0,2% по индексу Мосбиржи. С начала апреля индекс находится в диапазоне 2500-2600 пунктов. Пока продолжаем ориентироваться на консолидацию индекса ближе к верхней границе диапазона, но при сценарии продолжения восстановления риск-аппетита на глобальных рынках видим шансы на повторный тест отметки в 2600 пунктов.Михаил Поддубский, ПАО "Промсвязьбанк"