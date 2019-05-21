Комментарии

Рубль поддерживает долговый рынок

21 мая 2019

В понедельник, 20 мая, вопреки снижению цен на нефть торги по рублевым парам завершились снижением. Российская валюта укрепилась к доллару на 0,39%, до 64,52 руб., к евро – на 0,24%, до 72,06 руб., к фунту – на 0,32%, до 82,13 руб.

Пара доллар/рубль с открытия торговой сессии обновила месячный минимум (64,11), после чего быстро отскочила, к уровню 64,55 на котором она находилась до закрытия торгов. Пара евро/рубль упала на открытии Мосбиржи. После достижения недельного минимума 71,89 стабилизировалась на уровне 72,00 руб.

На американской сессии нефть подешевела до $71,58 за баррель, при этом рубль проигнорировал её падение. Поддержку ему оказывал рост индекса RGBI, который с 15 мая вырос на 0,83%, до 138,57.

Внешний фон для внутреннего валютного рынка остается умеренно позитивным. Он может ухудшиться из-за геополитической напряженности между США и Китаем. Сейчас на стороне рублевых покупателей находится налоговый период. Повышенное предложение иностранной валюты для уплаты налогов будет сдерживать его от ослабления во время негативных новостей.

Во вторник, 21 мая, нефть сорта Brent торгуется в небольшом плюсе. Если нефтяные котировки останутся в «зеленой» зоне до открытия Мосбиржи, то торги по паре доллар/руль откроются снижением. На сегодня цель для доллара 64,30 руб. Пара евро/рубль проторгуется в диапазоне 71,50-71,60. Фунт/рубль — 81,70.

Нестабильность на мировых рынках, связанная с неопределённостью по Brexit и торговой сделкой между США и Китаем сохраняется, поэтому рубль как рисковый актив в любой момент может ослабиться.

Владислав Антонов, аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»


/ СИА /
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