Индекс МосБиржи проведет торги в коридоре 2560-2590 пунктов

Утром во вторник российский рынок акций и российский рубль в «зеленой» зоне. Индекс РТС и индекс МосБиржи также в плюсе. Ожидаемый коридор на сегодня по паре доллар/рубль составляет 64,4-64,7, евро/рубль — 71,9-72,2. Нефть сорта Brent торгуется по $72,05, прибавляя 0,11%. Евро/доллар – 1,115. Российские акции растут на фоне послаблений, предоставленных китайской Huawei. Индекс МосБиржи проведет сегодняшние торги в коридоре 2560-2590 пунктов.

В прошедшую ночь Дональд Трамп заявил, что готов к переговорам с Ираном. При этом США ответят «огромной силой» в случае агрессии Ирана против американцев. США на фоне обострения ситуации вокруг Ирана сосредоточили в Персидском заливе и вблизи него как минимум семь военных кораблей и доставили зенитно-ракетный комплекс Patriot.

По информации деловых изданий, чиновники получают зарплаты в полном объеме с 1 января этого года. Своим указом 6 марта 2015 года Владимир Путин сократил зарплату на 10% президенту, председателю правительства, членам кабмина и другим представителям власти, в частности, генпрокурору, председателю Следственного комитета, директорам ФСБ, СВР и ФСО, руководителю ФМС, омбудсменам, а также руководителям и членам ЦИК. Указ Путина действовал только до конца 2015 года, но президент его из года в год продлевал. Выходит, в прошлом году он этого делать не стал.

По закону, зарплаты членов Госдумы и Совета Федерации привязаны к зарплатам членов правительства, поэтому сокращения зарплаты тогда коснулись и парламентариев, равно как и сотрудников Счетной палаты. Отдельными указами Путин тогда уменьшил выплаты на те же 10% работникам администрации президента и аппарата правительства. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков тогда объяснял, что сокращение зарплат на 10% вызвано «текущей экономической конъюнктурой», а именно санкциями и падением цен на нефть, которые негативно сказались на бюджете страны, напомнил РБК. В 2018 году бюджет был сверстан с профицитом почти в 2,75 трлн рублей.

Решение отменить дисконт по зарплате выглядит очень разумным. Бюджет России давно в профиците, цены на нефть находятся на очень комфортном уровне. Плюс в России сохраняется инфляция, в годовом выражении сейчас 5,2%, соответственно, индексация зарплат естественна. Некоторые россияне любят обсуждать зарплаты чиновников, полагая, что они завышены, а их работа неэффективна. Однако рынок труда не всегда ласков, но всегда справедлив. Если зарплаты в государственном секторе не будут достойными, то все квалифицированные кадры будут только в частном секторе. Такая ситуация уже была в конце 90-х и начале нулевых годов.

Александр Разуваев, руководитель «Информационно-аналитического центра «Альпари»