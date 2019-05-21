Восстановление не за горами

Александра Овчинникова, младший аналитик ИК «Фридом Финанс»:



Торги 20 мая американские фондовые индексы завершили в минусе на новостях об ухудшении отношений между США и Китаем. Dow Jones опустился на 0,33%, до 25679,9 пункта, S&P500 снизился на 0,67%, до 2840,23, Nasdaq Composite упал на 1,46%, до 7702,37.



Усиление напряженности между Пекином и Вашингтоном объясняется отказом основных американских партнеров Huawei от дальнейшего сотрудничества. Именно в связи с этим технологический сектор вчера продемонстрировал максимальное снижение на 1,75%. Акции Intel подешевели на 2,96%, котировки Qualcomm и Broadcom обвалились на 5,99% и 5,97% соответственно. Цена бумаги Alphabet упала на 2,06%.



Помимо негативной реакции со стороны полупроводниковой индустрии обеспокоенность у участников рынка вызвало обращение к Дональду Трампу ритейлеров обуви. В своем коллективном письме продавцы указывают на то, что 25%-я пошлина на импорт обуви из Китая увеличит расходы американских потребителей на $7 млрд ежегодно. Этот фактор способен оказать давление на экономическую активность в стране.



Министерство торговли США должно официально опубликовать распоряжение, дающее Huawei разрешение сроком на 90 дней на закупку в США комплектующих, необходимых для выпуска телекоммуникационного оборудования и обеспечения работы смартфонов. Данное решение поспособствует стабилизации акций американских полупроводниковых компаний. Стремление к достижению компромисса дает рынкам надежду, что торговая сделка между КНР и США в конечном итоге состоится. Азиатские индексы закрываются разнонаправленно, европейские площадки получились импульс роста. Фьючерс на S&P500 также вышел в позитивную зону. Наш ориентир по индикатору широкого рынка на предстоящую сессию: 2810-2890 пунктов.



До открытия рынка отчитывается ритейл-гигант Home Depot. Компания ожидает роста выручки на 6%.После закрытия торгов результаты за первый квартал представит Nordstrom. По предварительным оценкам, продажи не изменятся или даже снизятся год к году. Прибыль на акцию упадет на 15,5%. Инвесторы уделят основное внимание развитию сегмента онлайн-продаж, поскольку в предыдущем квартале офлайн-продажи оказались хуже ожиданий и компании пришлось проводить маркетинговые акции для сокращения избыточных запасов.



В фокусе игроков рынка также отчет Национальной ассоциации риэлторов (NAR). Согласно прогнозу, апрельские продажи на вторичном рынке жилья увеличатся до 5,35 млн с 5,21 млн, подчеркивая восстановление рынка жилья после спада продаж на 4,9% месяцем ранее с 5,48 млн.



Нефть консолидируется около $72 за баррель из-за высокой неопределенности в отношении глобального спроса на фоне усиления конфликта между Штатами и Китаем. Более того, планы ОПЕК о продлении сокращения добычи нефти также под сомнением, поскольку такой крупный игрок, как Россия может отказаться ограничивать производство в летний период.