Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 21 мая: 2 644,0500 руб/1 г золота и 29,8900/1 г серебра
21 мая 2019
ЦБ РФ с 21 мая установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 2 644,0500 руб.
- 1 грамм серебра - 29,8900 руб.
- 1 грамм платины - 1 698,0800 руб.
- 1 грамм палладия - 2 730,6201 руб.
Стоимость золота
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
27,8299 р. (1,04%).
Стоимость серебра
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
0,2000 р. (0,66%).
Стоимость платины
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
18,3400 р. (1,07%).
Стоимость палладия
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
18,5599 р. (0,68%).
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