Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 21 мая: 2 644,0500 руб/1 г золота и 29,8900/1 г серебра ЦБ РФ с 21 мая установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 2 644,0500 руб.

1 грамм серебра - 29,8900 руб.

1 грамм платины - 1 698,0800 руб.

1 грамм палладия - 2 730,6201 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 27,8299 р. (1,04%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,2000 р. (0,66%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 18,3400 р. (1,07%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 18,5599 р. (0,68%) .

dims

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/ СИА /

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