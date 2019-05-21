Рынок в ожидании выступления Терезы Мэй

На торгах в Европе доллар удерживает позиции по всему рынку. Больше всех несут потери австралийский (-0,45%) и новозеландский (-0,42%) доллары. На последнем часе в плюс вырвался британский фунт. Его рост составил 50 пунктов, до 1,2745. Пара евро/доллар подскочила на 15 пунктов, до 1,1161.

Британская валюта укрепилась на новости о том, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй готовится выступить в парламенте с новым предложением по Brexit, которое запланировано на 18:00 мск. Предложение уже прошло обсуждение на заседании кабинета министров.

Можно предположить, что американская сессия будет очень веселой. Ведь если предложение Мэй участники рынка воспримут положительно, то на фоне пустого экономического календаря фунт еще может пролететь вверх 100 пунктов.

Ситуация между США и Китаем немного разрядилась. Министерство торговли США предоставит китайской компании Huawei отсрочку на 90 дней для закупки в стране сервисов и комплектующих для выпуска телекоммуникационного оборудования и обеспечения работы смартфонов.

Курс евро так и не дошел до 1,1130. Падение остановилось в 12 пунктах от цели. Цена находится у балансовой линии. «Медвежий» тренд остается в силе. Чтобы его переломить необходим рост выше 1,1175. Остаётся ждать выступления Мэй и делать выводы.

Владислав Антонов, аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»