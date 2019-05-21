Комментарии

Рынок в ожидании выступления Терезы Мэй

21 мая 2019

На торгах в Европе доллар удерживает позиции по всему рынку. Больше всех несут потери австралийский (-0,45%) и новозеландский (-0,42%) доллары. На последнем часе в плюс вырвался британский фунт. Его рост составил 50 пунктов, до 1,2745. Пара евро/доллар подскочила на 15 пунктов, до 1,1161.

Британская валюта укрепилась на новости о том, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй готовится выступить в парламенте с новым предложением по Brexit, которое запланировано на 18:00 мск. Предложение уже прошло обсуждение на заседании кабинета министров. 

Можно предположить, что американская сессия будет очень веселой. Ведь если предложение Мэй участники рынка воспримут положительно, то на фоне пустого экономического календаря фунт еще может пролететь вверх 100 пунктов.

Ситуация между США и Китаем немного разрядилась. Министерство торговли США предоставит китайской компании Huawei отсрочку на 90 дней для закупки в стране сервисов и комплектующих для выпуска телекоммуникационного оборудования и обеспечения работы смартфонов.

Курс евро так и не дошел до 1,1130. Падение остановилось в 12 пунктах от цели. Цена находится у балансовой линии. «Медвежий» тренд остается в силе. Чтобы его переломить необходим рост выше 1,1175. Остаётся ждать выступления Мэй и делать выводы.

Владислав Антонов, аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»


/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

Sbertalks 4.0. 23 мая 2019 года, Иркутск
Стала известна программа SBERTALKS 4.0
23 мая в Иркутске пройдет SBERTALKS для опытных и начинающих бизнесменов
«Нефть, золото, рубль – ничто, по сравнению с капитализацией личности». Дмитрий Сидорин о том, почему стоит пойти на SBERTALKS
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги