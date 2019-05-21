Рубль: потрясающая уверенность в себе и немного везения

С рублем сегодня происходит что-то странное. Точнее, с ним не происходит ничего, и это странно. Нефть вернулась к повышению, баррель Brent торгуется сейчас по $72,28 и может подорожать еще. В новостном потоке затишье, если смотреть на статистику и ход торговой войны между США и Китаем. На фондовый рынок вернулись «быки», но рубль никак не реагирует.

На площадке сегодня говорят о росте длинных российских облигаций, которые лежат в восходящем канале — самом продолжительном с начала года. Это значит, что инвесторы ждут более мягкого подхода Центробанка к денежно-кредитной политике из-за инфляционной составляющей и слабого прироста ВВП. Говоря проще, экономике явно нужна более низкая ставка, и в это закладываются рыночные ожидания.

Сейчас рубль ошеломительно стабилен. Но это, во-первых, сырьевая валюта, а во-вторых, валюта развивающейся экономики. Поэтому ему могут быть свойственные очень резкие движения. Об этом не стоит забывать.

Доллар США пока остается в коридоре 64,35-65,00 руб., и это нормально. Евро все-таки спустился под рубеж 72,00 руб. и стремится к обозначенной прежде цели на 71,85 руб.

Анна Бодрова, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»