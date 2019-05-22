Газпром нефть увеличила прибыль в 1,5 раза в первом квартале

Александра Овчинникова, младший аналитик ИК «Фридом Финанс»:

Российский фондовый рынок завершает торги 21 мая ростом в связи с улучшением настроений на ведущих площадках мира. Индекс Мосбиржи обновил максимум, достигнув 2619,64 пункта, однако недолго продержался на пике, отступив к отметке 2610 пунктов. Индекс РТС практически приблизился вплотную к 1280 пунктам, но для покорения этого уровня немного не хватило позитивных драйверов. По нашим прогнозам, сессия 22 мая откроется в зеленой зоне, и при условии отсутствия негативных драйверов, индекс Мосбиржи способен вновь протестировать максимум. Ориентир по рублевому индикатору: 2680–2620 пунктов, прогноз по долларовому бенчмарку РТС: 1250–1280 пунктов.

Акции Газпром нефти выросли на 5% на фоне публикации сильного отчета по МСФО за первый квартал. Выручка компании увеличилась на 12%, до 586 млрд руб., из-за увеличения объема реализации и благоприятной ценовой конъюнктуры. Добыча нефти увеличилась на 4,7% в годовом исчислении, до 23,2 млн тонн, благодаря вводу в эксплуатацию новых месторождений — Новопортовского и Восточно-Мессояхского. Чистая прибыль компании увеличилась на 54,9%, до 107,9 млрд руб.

Внешний фон позитивен. Европейский и американский рынки акций восстанавливаются после падения накануне, поддержкой мировым площадкам выступило предоставление временного разрешения для Huawei на закупку в США комплектующих сроком на 90 дней. Таким образом, обеспокоенность о неразрешенности торгового конфликта уменьшилась.

Нефтяные котировки продолжают консолидацию вблизи $72 за баррель. Полагаю, что из-за недостатка повода для волатильности цен, среднесрочный коридор по «черному золоту» остается неизменным и составляет $70-75 за баррель.

Российскую валюту поддерживает цена на нефть, которая держится выше $70 за баррель, а также налоговый период. Тем не менее дальнейшее укрепление рубля сдерживает слабый спрос на активы развивающихся стран. Подтверждает это индекс развивающихся рынков MSCI, который недавно пробил вниз отметку 1000 п. и торгуется возле 996 п. Среднесрочный ориентир по курсу пары USD/RUB по-прежнему 64–66.