ИАЦ «Альпари»: Индекс МосБиржи и «Газпром» бьют рекорды

Российский фондовый рынок во вторник поднялся к новым рекордным пикам. Индекс МосБиржи касался 2619 пунктов, чего не делал еще никогда. Победоносная «бычья» весна продолжается, и пока на горизонте у покупателей малооблачно. Индекс МосБиржи в текущих условиях и в случае их сохранения может подняться к 2625/2635 пунктам уже на этой неделе.

Видели когда-нибудь, как тяжеленный поезд набирает скорость и, набрав ее, несется вперед быстро и легко? Это сейчас делает «Газпром». С начала года бумага подорожала на 37,5%, сегодня обновила очередной исторический максимум и, похоже, останавливаться на этом не собирается.

Очень интересно то, что сегодняшние новости о возможном санкционном законопроекте США в отношении «Северного потока-2» никого из инвесторов не пугает: или на рынке не верят в такой сценарий, или эта вероятность воспринимается как последнее, что может случиться в этом мире.

Сегодня в плюсе основные нефтяники — «Лукойл», «Роснефть», «Газпромнефть» и т.д. На площадке, похоже, не особенно верят в перспективы продления странами-членами ОПЕК+ действующих соглашений по ограничению добычи. Это подогревает спрос в нефти Brent.

Рубль же стоит на месте, но, вероятно, к вечеру и тут проявится волатильность. Доллар США консолидируется около 64,55 руб., коридор остается без изменений: 64-66 руб. за доллар США. Европейская валюта стабильна на отметке 72,00, но есть серьезный шанс соскользнуть к 71,85 руб.

Анна Бодрова, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»