ИАЦ «Альпари»: Утреннее снижение нефти может приостановить укрепление рубля

Большинство основных мировых фондовых индексов завершило понедельник ростом. На фоне всеобщего оптимизма существенно выросли и российские индексы. По итогам дня рублевый индекс МосБиржи прибавил 1,75%, долларовый индекс РТС на фоне укрепления рубля к доллару вырос чуть сильнее, на 1,82%. Среди лидеров роста – «Интер РАО» (+4,02%) и «Татнефть» (+3,76%). Американский Dow 30 вырос при этом на 0,77%. Утром среды большинство индексов стран АТР показывало скромный рост на 0,1-0,2%. Исключением был Shanghai Composite, который снижался на 0,7%. Фьючерс на индекс S&P 500 торговался утром около 2864 п., что на 0,07% ниже уровней закрытия предыдущего торгового дня. Скромно растущие с утра азиатские рынки и незначительное снижение нефтяных котировок не дают четких сигналов перед открытием российского рынка акций, который начнет торги вблизи уровней вчерашнего закрытия. Вероятный дневной коридор по индексу МосБиржи находится в пределах значений 2590-2645 пунктов, по индексу РТС — 1265-1290 пунктов.

Вторник цены на нефть провели в узком «боковике», завершив день совсем незначительным снижением. Торги начались возле отметки $71,5 за баррель марки Brent. В течение дня цена росла к $71,8, затем снизилась до $71,0, и завершила день около $71,3. В ночь со вторника на среду вышел отчет Американского нефтяного института. Он показал рост запасов сырой нефти за неделю на 2,4 млн баррелей. И хотя эта цифра меньше, чем 8,6 млн баррелей, на которые выросли запасы неделю назад, рынок отреагировал на нее некоторым снижением. Утром среды черное золото торговалось вблизи $70,9 за бочку. Вероятный дневной диапазон сегодняшних торгов для сорта Brent составляет $70,2-71,6 за баррель. Среднесрочный диапазон, который определяется ближайшими значимыми уровнями поддержки и сопротивления, сохраняется между $69,0-72,7. В начале американской торговой сессии выйдет статистика Управления энергетической информации США по запасам нефти. Ожидается их снижение на 2,5 млн баррелей после роста на 5,4 млн баррелей неделей ранее.

Вместе с рынком акций накануне укрепился и рубль, причем в ходе торгов доллар опускался до минимальных с конца апреля значений. По итогам дня на Моcбирже, доллар с расчетами «на завтра» подешевел до 64,4100 руб. (-11,5 коп.), а европейская валюта снизилась до 71,9100 руб. (-15 коп.). Утреннее снижение нефтяных котировок может приостановить укрепление рубля в начале сегодняшних торгов. Ожидаемый дневной диапазон для доллара США составляет 63,8-65,1 руб., для европейской валюты — 71,2-72,6 руб.

Вадим Иосуб, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»