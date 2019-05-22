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ИАЦ «Альпари»: Тенге начал коррекцию

22 мая 2019
Сегодняшние торги для тенге проходят в русле коррекции после нескольких дней роста. Доллар США на утренних торгах на бирже KASE укрепился до 378,98 тенге — это выше, чем наблюдалось накануне. В пользу казахстанской валюты играет стабильный ход предвыборной кампании в РК, против — локальный спад в секторе нефти.

Среди последних новостей, интересных для Казахстана и понимания происходящего в экономике страны, стоит обратить внимание на информацию о снижении доходов банков. Речь идет об итогах 2018 года, за который бюджет государства недополучил части корпоративного подоходного налога. Банки второго уровня отчитались о понижении параметров дохода, что и сказалось на показателях по налогам.

Зато в прошлом году выросли реальные доходы населения. Согласно данным председателя Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета Натальи Годуновой, реальные денежные доходы населения выросли в 2018 году на 9,7%, в 2019 году тенденция сохраняется в силе. Это позитивный момент и для экономики, и для тенге.

На этой неделе доллар США пока останется в границах 378,30-379,50 тенге, евро — в диапазоне 422,60-425 тенге, рубль — в пределах 5,83-5,90 тенге.

Анна Бодрова, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»

 

 

 

 

 


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