ИАЦ «Альпари»: Индекс МосБиржи проведет торги в коридоре 2600-2640 пунктов

Утром в среду, 22 мая, российский рынок акций торгуется без четкой динамики, однако, индекс РТС и индекс МосБиржи находятся в плюсе. Российский рубль также в «зеленой» зоне. Индекс МосБиржи проведет сегодняшние торги в коридоре 2600-2640 пунктов. Ожидаемый коридор на сегодня по паре доллар/рубль составляет 64,2-64,6, евро/рубль — 71,7-72,1. Евро/доллар — 1,116.

Фундаментально российский рынок, конечно, очень интересен для покупок. Дивиденды фишек радуют инвесторов. Дисконт к развивающимся рынкам сохраняется. Но есть и глобальный риск. Конфликт США и Китая может легко обрушить мировые фондовые индексы, валюты emerging markets и цены на нефть. К тому же не исключено, что подоспеет еще какое-нибудь крупное банкротство в Европе сопоставимое с Lehman. Вечный выбор: вверх или вниз.

Нефть сорта Brent торгуется по $71,72 за баррель, проседая на 0,64%. Американский институт нефти в ночь на среду сообщил о росте запасов нефти в США за неделю по 17 мая на 2,4 млн баррелей, что негативно отразилось на котировках нефти.

По информации из деловых кругов, американо-китайская торговая война в итоге должна привести к формированию двух глобальных центров силы мировой экономики: «атлантического» во главе с США и «тихоокеанского» во главе с КНР. Это явно следует из выступления Си Цзиньпина на очередном саммите «Одного пояса, одного пути», где председатель КНР заявил о необходимости азиатской солидарности.

Выборы в Европарламент, которые пройдут 23—26 мая в 28 странах-членах ЕС, включая Великобританию, очевидно, принесут победу правым националистам и евроскептикам, поскольку нынешняя политическая матрица единой Европы вызывает отторжение у всё большего числа европейцев, недовольных миграционным кризисом, стагнацией экономики и падением реальных доходов. Очень плохая новость для евро.

Александр Разуваев, руководитель «Информационно-аналитического центра «Альпари»

Ольга Гордеева,

специалист PR

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