ИАЦ «Альпари». Инфляция в Великобритании за апрель: в чем не ошиблись британские эксперты?

Данные по инфляции потребительских цен в Великобритании за апрель, вышедшие сегодня, опять не оправдали ожиданий аналитиков. Прогнозы в этот раз были более оптимистичными, но реальные цифры до ожидаемых не дотянули.

Так, за апрель в годовом исчислении инфляция выросла на 2,1%, хотя рынок ожидал роста на 2,2%. По сравнению с мартовским уровнем апрельская инфляция выросла только на 0,6%, хотя эксперты ждали роста на 0,7%. Базовый индекс потребительских цен (без учета цен на продукты питания и энергоносители) в апреле вырос на 1,8% в годовом исчислении, также не оправдав ожиданий консенсуса, предсказывавшего рост показателя на 1,9%.

Тем не менее, в годовом выражении в апреле инфляция в Великобритании все-таки превысила целевой уровень в 2%, хотя не намного, но в этом консенсус не ошибся. По всей видимости, британские эксперты не учли быстрый рост мировых цен на нефть и связанное с этим более значительное ускорение темпов инфляции потребительских цен.

Однако в любом случае сейчас на первый план (в который раз!) выходит информация о будущем голосовании по Брекзиту. Партия лейбористов не собирается поддерживать новый план правительства Терезы Мэй, который включает, в том числе, проведение повторного референдума по Brexit. Так что не исключено, что выход Британии из ЕС опять будет отложен и затянется вплоть до 31 октября.

С начала мая британский фунт стерлингов летит вниз и уже потерял 3,6% стоимости к доллару и 3,3% по отношению к евро. Британский фунт стерлингов после опубликования данных по инфляции падает к доллару на 0,3%, к евро – на 0,33%. Пара GBP/USD может показать амплитуду колебаний в 1,265-1,273 доллара за один фунт стерлингов, а пара EUR/GBP – в 0,877-0,882 фунта стерлингов за евро.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя «Информационно-аналитического центра «Альпари»