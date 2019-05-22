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Курсы валют ЦБ РФ на 22 мая: 64,4156 руб/доллар США и 71,8427 руб/евро

22 мая 2019
ЦБ РФ с 23 мая установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 64,4156 руб.
  • 1 евро - 71,8427 руб.
  • 10 китайских юаней - 93,3181 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,1216 р. (0,19%).
Курс евро по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,1227 р. (0,17%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,0145 р. (0,02%).

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