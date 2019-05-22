Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 22 мая: 2 647,5901 руб/1 г золота и 29,9400/1 г серебра ЦБ РФ с 22 мая установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 2 647,5901 руб.

1 грамм серебра - 29,9400 руб.

1 грамм платины - 1 684,8300 руб.

1 грамм палладия - 2 761,7200 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 3,5400 р. (0,13%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,0500 р. (0,17%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 13,2500 р. (0,78%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 31,0999 р. (1,14%) .

dims

Подписаться: ОК Даю согласие на обработку моих персональных данных, с условиями политики ознакомлен.

/ СИА /

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.



