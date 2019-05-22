Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 22 мая: 2 647,5901 руб/1 г золота и 29,9400/1 г серебра
22 мая 2019
ЦБ РФ с 22 мая установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 2 647,5901 руб.
- 1 грамм серебра - 29,9400 руб.
- 1 грамм платины - 1 684,8300 руб.
- 1 грамм палладия - 2 761,7200 руб.
Стоимость золота
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
3,5400 р. (0,13%).
Стоимость серебра
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
0,0500 р. (0,17%).
Стоимость платины
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
13,2500 р. (0,78%).
Стоимость палладия
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
31,0999 р. (1,14%).
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