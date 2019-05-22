ИК «Фридом Финанс»: Инвестсообщество тревожит низкая инфляция

Александра Овчинникова, младший аналитик ИК «Фридом Финанс»:



Торги 21 мая на фондовых площадках США завершились в плюсе благодаря росту сырьевого (+1,51%), технологического (+1,2%) и промышленного (+1,18%) секторов. Индекс Dow Jones поднялся на 0,77%, до 25877,33 пункта, NASDAQ повысился на 1,08%, до 7785,72 пункта, S&P500 вырос на 0,85%, до 2864,36.



Рынок недвижимости остается слабым. По данным Национальной ассоциации риэлторов, продажи на вторичном рынке жилья составили 5,19 млн при прогнозе 5,35 млн. Продажи домов сокращаются, несмотря на низкие ипотечные ставки и сильный рынок труда.



В лидерах падения из-за слабых финансовых результатов за первый квартал вчера оказались акции ритейлера одежды Kohl’s Corp., обвалившиеся на 12,34%. Маркетинговые инициативы компании оказались недостаточно эффективными. Повышение ввозных тарифов на продукцию из Китая также отрицательно повлияло на показатели ритейлера, поскольку более 20% товаров компании поступает из КНР.



Настроения на мировых площадках по-прежнему смешанные. Европейские площадки торгуются вблизи нулевых отметок из-за отсутствия значимых драйверов драйверов, фондовые биржи АТР закрываются разнонаправленно.



Помимо эскалации американо-китайского торгового конфликта, инвесторы беспокоятся о том, что инфляция остается ниже целевого уровня ФРС 2%, несмотря на благополучную ситуацию на рынке труда и достаточно сильную экономическую активность. Возможно, нахождение инфляции ниже таргета регулятора связано с преждевременным ужесточением его денежно-кредитной политики.



Сегодня в фокусе внимания инвесторов публикация протоколов последнего заседания ФРС, которая может содержать важные детали, касающиеся перспектив монетарной политики и состояния американской экономики.



Фьючерс на S&P500 скорректировался вниз, несмотря на консолидацию «индекса страха» около 15 п. Наш ориентир по индексу широкого рынка на предстоящую сессию: 2810-2890 пунктов.



До открытия торгов за четвертый квартал 2019 финансового года отчитается ритейлер V.F. Corp. Согласно прогнозу, прибыль компании на акцию упадет на 17% на фоне эскалации торгового конфликта между Вашингтоном и Пекином.



После закрытия отчет за второй квартал 2019 финансового года представит Synopsys. Ожидается рост выручки на 7%, благодаря усилению спроса на услуги кибербезопасности. При этом прибыль на акцию может увеличиться в пределах 1% из-за инвестиций в разработки искусственного интеллекта.



Нефть скорректировалась под отметку $72 за баррель. Напряженность на рынке углеводородов усиливается из-за роста запасов нефти в Америке, которые на прошлой неделе, по данным API, увеличились на 2,4 млн баррелей, до 680,2 млн.