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ИК «Фридом Финанс»: Инвестсообщество тревожит низкая инфляция

22 мая 2019

Александра Овчинникова, младший аналитик ИК «Фридом Финанс»:

Торги 21 мая на фондовых площадках США завершились в плюсе благодаря росту сырьевого (+1,51%), технологического (+1,2%) и промышленного (+1,18%) секторов. Индекс Dow Jones поднялся на 0,77%, до 25877,33 пункта, NASDAQ повысился на 1,08%, до 7785,72 пункта, S&P500 вырос на 0,85%, до 2864,36. 

Рынок недвижимости остается слабым.  По данным Национальной ассоциации риэлторов, продажи на вторичном рынке жилья составили 5,19 млн при прогнозе 5,35 млн. Продажи домов сокращаются, несмотря на низкие ипотечные ставки и сильный рынок труда. 

В лидерах падения из-за слабых финансовых результатов за первый квартал вчера оказались акции ритейлера одежды Kohl’s Corp., обвалившиеся на 12,34%. Маркетинговые инициативы компании оказались недостаточно эффективными. Повышение ввозных тарифов на продукцию из Китая также отрицательно повлияло на показатели ритейлера, поскольку более 20% товаров компании поступает из КНР. 

Настроения на мировых площадках по-прежнему смешанные. Европейские площадки торгуются вблизи нулевых отметок из-за отсутствия значимых драйверов драйверов, фондовые биржи АТР закрываются разнонаправленно. 

Помимо эскалации американо-китайского торгового конфликта, инвесторы беспокоятся о том, что инфляция остается ниже целевого уровня ФРС 2%, несмотря на благополучную ситуацию на рынке труда и достаточно сильную экономическую активность. Возможно, нахождение инфляции ниже таргета регулятора связано с преждевременным ужесточением его денежно-кредитной политики. 

Сегодня в фокусе внимания инвесторов публикация протоколов последнего заседания ФРС, которая может  содержать важные детали, касающиеся перспектив монетарной политики и состояния американской экономики.
 
Фьючерс на S&P500 скорректировался вниз, несмотря на консолидацию «индекса страха» около 15 п. Наш ориентир по индексу широкого рынка на предстоящую сессию: 2810-2890 пунктов.

До открытия торгов за четвертый квартал 2019 финансового года отчитается ритейлер V.F. Corp. Согласно прогнозу, прибыль компании на акцию упадет на 17% на фоне эскалации торгового конфликта между Вашингтоном и Пекином. 

После закрытия  отчет за второй квартал 2019 финансового года представит Synopsys. Ожидается рост выручки на 7%, благодаря усилению спроса на услуги кибербезопасности. При этом прибыль на акцию может увеличиться в пределах 1% из-за инвестиций в разработки искусственного интеллекта. 

Нефть скорректировалась под отметку $72 за баррель. Напряженность на рынке углеводородов усиливается из-за роста запасов нефти в Америке, которые на прошлой неделе, по  данным API, увеличились на 2,4 млн баррелей, до 680,2 млн. 


/ СИА /
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