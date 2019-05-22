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ИАЦ «Альпари»: Сум стабилен, Узбекистан наращивает импорт

22 мая 2019

Узбекский сум к последней декаде мая стабилизировался. С одной стороны, валюты развивающихся стран ощущают поддержку в виде повсеместной тяги к риску среди инвесторов. С другой — мировая конъюнктура остается довольно позитивной, и это позволяет суму удерживать равновесие. За один рубль в среду дают 131,06 сума, российская валюта подорожала. Доллар США немного укрепился в последнее время и стоит 8460,92 сума.

Как показывают данные Комитета статистики Узбекистана, за январь-апрель текущего года внешнеторговый оборот государства заметно вырос и оказался выше $12,5 млрд. Экспорт увеличился на 14,3% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, импорт взлетел сразу на треть. Основным торговым партнером Узбекистана в этом году остается Китай, на чью долю приходится около 20% всего торгового оборота. Следом идет Россия (16%). Кроме того, Узбекистан активно торгует с Турцией, Казахстаном, Германией, США и Республикой Кореей.

Если посмотреть на состав экспорта, видно, что больше всего Узбекистан продает энергоносителей (почти 19% от всего экспортируемого объема), текстиля (почти 10%) и продовольствия (7%). Импортирует государство автомобили, оборудование и спецтехнику.

Рост импорта в этом году может быть сигналом к оживлению темпов роста экономики.

Анна Бодрова, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»


/ СИА /
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