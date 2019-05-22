ИК «Фридом Финанс»: Индекс МосБиржи продолжает стремиться к новым рекордам

Анастасия Соснова, аналитик ИК «Фридом Финанс»:



В среду 22 мая российский рынок акций вновь показывает безудержный рост. Рублевый индекс МосБиржи неустанно переписывает исторические максимумы. Он уже доходил до отметки 2644.61 п. и теперь топчется около 2640 п. Предположительно, сопротивление сосредоточено вблизи психологического уровня 2650 п. Таким образом, рост бенчмарка МосБиржи выше 2650 п. сегодня маловероятен. Долларовый индекс РТС в ходе торгов поднялся на 1.3% до 1293 п.



В лидерах снижения акции Кузбасской топливной компании (-8.4%), которая, несмотря на трехкратный рост чистой прибыли по итогам 2018 года, собралась отказаться от выплаты дивидендов. Между тем дивидендная доходность за 2018 год с учетом принятых в компании норм дивидендных выплат могла составить порядка 10.5%, в связи с чем инвесторов и постигло сильное разочарование.



Глобальный фон носит смешанный характер. Европейские фондовые индексы не показывают выразительной динамики. Индекс развивающихся рынков MSCI Emerging Markets также почти не сдвинулся с места, что говорит о сохраняющейся слабости аппетита к риску у инвесторов. Нефть Brent просела до уровня $72 за баррель, но все еще остается в среднесрочном диапазоне $70-75 за баррель. Таким образом, такую просадку в нефти можно считать неопасной.



Курс доллара США сегодня опустился до отметки 64.2 руб./$. Несмотря на легкую коррекцию нефтяных котировок, на рублевые активы сохраняется достаточно высокий спрос, что выступает серьезным фактором поддержки российской валюты. В пользу указанной версии говорят и безудержно растущий отечественный фондовый рынок, а также результаты апрельских и майских аукционов по размещению ОФЗ. Минфин зафиксировал, что объем спроса на первом аукционе по размещению 5-летних ОФЗ составил 162.018 млрд рублей, а на прошлой неделе объем спроса на 5-летки достигал 183.692 млрд рублей. Всего за апрель-май 2019 года было размещено ОФЗ на сумму 710.849 млрд рублей, тогда как в период с апреля по июнь 2019 года Минфин планировал разместиться на 600 млрд рублей. Полагаю, что сегодня курс доллара США сохранит колебания в области 64-64.5 руб./$, при этом среднесрочный диапазон 63-66 руб./$ сохраняет свою актуальность.