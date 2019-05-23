ИАЦ «Альпари»: Биржевое ралли в самом разгаре

Сегодня рыночное ралли продолжается. Наш рынок сейчас игнорирует все вокруг со знаком «минус» и опирается только на драйверы со знаком «плюс» и переписывает максимумы почти ежедневно. Изначально импульс, полученный извне, был логично утрачен, но потом проявился «фактор Газпрома», и ралли вернулось теперь уже автономно.

Индекс МосБиржи сегодня обновил пик на уровне 2644 пункта и готов расти дальше. К каким уровням? Тут нет ориентиров: это может быть коридор 2640-2660 пунктов, а может быть и выше, если внешняя конъюнктура не будет обостряться. Индекс РТС готов пробить планку в 1300 пунктов уже вот-вот.

Доллар США в среду продолжает плавно снижаться. Этому способствует сохраняющийся спрос на ОФЗ: сегодня Минфин продолжил размещать бонды, и делает это весьма успешно. Выпуск 26227 привлек 73 млрд руб. при спросе в объеме 162 млрд руб., данных по второму выпуску пока нет. Наши планы с ориентиром по размещению не более 50 млрд руб. за раз пока выглядят скромными: раз есть потребность в бондах, Минфин готов ее удовлетворить.

Итак, доллар балансирует к вечеру среды около 64,23 руб., может соскользнуть к 64,10 руб., но ниже его пока не видно. Пара евро/рубль слаба и пока намерена скатываться вниз, в сторону 71,50.

Анна Бодрова, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»