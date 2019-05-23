ИАЦ «Альпари»: Фунт обновил месячный минимум

На торгах в Европе доллар США демонстрирует смешанную динамику. В лидерах падения оказался британский фунт, который обвалился до нового минимума на 76 пунктов, до 1,2641.

Фунт находится под давлением с 3 мая. Сегодня оно усилилось после публикации отчета инфляции по Великобритании. Покупатели не проявляют активность, так как участники рынка опасаются, что новый проект по выходу из ЕС, предложенный премьер-министром Британии Терезой Мэй, не наберет достаточного количества голосов. Также ходят слухи, что кабинет министров может вынудить премьера уйти в отставку.

К неопределённости с Брекзит и Мэй можно добавить торговую войну США с Китаем. Президент Си Цзиньпин сегодня заявил, что Китай должен готовиться к трудным временам, поскольку международная ситуация становится сложной. Фунт дешевеет, пара евро/доллар крутится вокруг уровня 1,1180. До конца дня ситуация вряд ли разрешится, поэтому евро сохранит боковое движение на текущем уровне.

Владислав Антонов, аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари