ИК «Фридом Финанс»: Индекс Мосбиржи вплотную приблизился к 2650 пунктам



Александра Овчинникова, младший аналитик ИК «Фридом Финанс»:



Российский рынок акций 22 мая закрывается в плюсе. Индекс Мосбиржи установил новый исторический максимум на отметке 2645,7 пунктов. Полагаю, что завтра отечественные индексы продолжат удерживать достигнутые уровни. Ориентир по рублевому индексу Мосбиржи: 2600-2650 пунктов, по долларовому РТС: 1280-1300 пунктов.

В лидерах роста среди голубых фишек сегодня Новатэк (+4,1%), Норникель (+1,8%) и Интер РАО (+1,8). В аутсайдерах — Алроса (-0,9%), Транснефть (-0,4%) и Русал (-0,3%).

Акции Новатэка прибавляют 4% на новостях о том, что компания в 2022 году планирует запуск «Обского СПГ» — предприятия мощностью 4,8 млн тонн. На заводе будет использоваться российская технология сжижения природного газа «Арктический каскад», которая является собственной разработкой «Новатэка», что указывает на позитивные перспективы для компании.



Акции Алросы продолжают снижение после публикации слабого отчета за первый квартал. Дивиденд практически не оказывает поддержки котировкам, поскольку составит лишь 4,1 руб. на акцию.



Внешний фон неоднозначен. Американские площадки открылись небольшим снижением в ожидании публикации протоколов ФРС. Помимо напряженности, которую создает тарифная война между США и КНР, обеспокоенность участников рынка усиливается из-за ожиданий ужесточения денежно-кредитной политикой ФРС, в связи с чем инфляция находится ниже целевого уровня (2%) несмотря на растущий рынок труда. Протоколы ФРС могут содержать подробности относительно дальнейших изменений процентной ставки, а также детали насчет экономической активности в США.



Нефть спустилась к отметке $71 за баррель после публикации данных EIA, зафиксировавших увеличение запасов в США на 4,740 млн баррелей против ожидаемого снижения на 0,599 млн. Таким образом, напряженность на рынке углеводородов усиливается, но среднесрочный диапазон по нефти — это по-прежнему $70-75 за баррель.



Российская валюта укрепляется на 0,25%, игнорируя слабеющие нефтяные котировки, на фоне высокого спроса на ОФЗ, который составил 241,49 млрд рублей и превысил предложение в 2,5 раза. Стоит отметить, что спрос на долгосрочные ОФЗ-ПД выпуска №26228 с датой погашения 10 апреля 2030 года был слабее, поскольку интерес к долгосрочным активам развивающихся стран падает из-за усилившихся геополитических рисков. Не менее важно, что налоговый период будет оказывать поддержку национальной валюте до 27 мая, когда завершится уплата НДПИ, НДС и акцизов. Среднесрочный ориентир для пары USD/RUB: 63-66.