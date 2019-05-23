ИАЦ «Альпари»: Индекс МосБиржи проведет сегодняшние торги в коридоре 2610-2650 пунктов

Российский рынок акций утром в четверг торгуется в «красной» зоне. Долларовый индекс РТС и индекс МосБиржи снижаются примерно на 0,5%. Индекс МосБиржи проведет сегодняшние торги в коридоре 2610-2650 пунктов. Фьючерс на индекс S&P500 и Азия в минусе, нефть также снижается. Сорт Brent торгуется по $70,44 за баррель, снижаясь на 0,77%. Однако все, что выше $70, в принципе, нормально.

Спрос на облигации федерального займа вышел на новый максимум: инвесторы в среду подали заявки в общей сложности на 241,5 млрд руб. Спрос на российские облигации обеспечивает стабильность рублю. Сегодня рубль торгуется без четкой динамики. Ожидаемый коридор на сегодня по паре доллар/рубль составляет 64,4-64,8, евро/рубль – 71,6-72,0.

Евро/доллар стоит 1,114. На выборах в Европарламент ожидается победа евроскептиков. Мы не думаем, что зона евро прекратит свое существование. Однако евро может получить мощный «медвежий» фактор против всех основных валют, прежде всего, против доллара. Для россиян это однозначно плюс. Европейские товары и поездки в Европу станут дешевле.

Тема Украины не сходит с первых полос СМИ стран СНГ. Это, в принципе, понятно, новый президент – новые надежды. Основные темы: политика нового правительства, ситуация на Востоке Украины, отношения с Россией. Однако, с нашей точки зрения, это не совсем верно. Главный вопрос кроется в экономической модернизации, а точнее в инвестициях. Модель, предложенная Украине Западом, стандартная, успешно сработала в Польше и Турции. Она предполагает масштабные инвестиции в создание завязанных на рынок Европы производств.

По экспертным оценкам, Украине нужно 20 млрд евро европейских инвестиций в год. На самом деле, для Европы это немного. Но это решение бизнеса, а не политиков. Инвесторов пугает коррупция, потеря доходов от транзита газа и, главное, военно-политические риски. Если бы Киев официально отпустил Крым и мятежный Восток страны, рисков бы стало меньше. Однако, вероятно, пока это невозможно по политическим причинам. А значит, реального улучшения уровня жизни на Украине ждать не стоит.

Александр Разуваев, руководитель «Информационно-аналитического центра «Альпари»