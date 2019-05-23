ИАЦ «Альпари»: Рост промышленного производства в январе-апреле 2019 года разогрели нефть и газ

Как ранее констатировал ИАЦ «Альпари», промышленное производство в России в январе-апреле 2019 года продолжило наращивать обороты и выросло на 2,8% в годовом исчислении. Напомним, что по итогам первого квартала 2019 года российская промышленность в годовом исчислении показала рост только на 2,1%. В апреле в годовом исчислении промышленное производство в РФ росло самыми быстрыми темпами с начала года, увеличившись на 4,9%. Однако по сравнению с мартом текущего года в апреле 2019 года промышленное производство выросло очень слабо, всего на 0,5%, но это можно назвать коррекцией по сравнению с бурным ростом в марте, когда промышленность показала рост на 10,3% в месячном исчислении.

В январе-апреле текущего года локомотивом роста промышленного производства, как и в первом квартале, осталась добывающая промышленность. Если за первый квартал 2019 года добыча сырья в России выросла в годовом исчислении на 4,7%, то за первые четыре месяца 2019 года добывающая промышленность показала рост уже на 5,1% к аналогичному периоду 2018 года. Однако в апреле в добывающей промышленности усилился спад по сравнению с мартом текущего года, составивший 1,6%. Добыча нефти в январе-апреле в годовом исчислении выросла на 4,5%, в апреле в годовом исчислении – на 7,4%, а вот по сравнению с мартом производство чёрного золота выросло всего на 0,3%, так как Россия выполняет обязательства по участию в сделке «ОПЕК+».

Зато газовая промышленность выросла почти на 7% в годовом исчислении. Обрабатывающая промышленность в январе-апреле выросла на 2,2% в годовом исчислении, и, кроме того, начал показывать рост сегмент водоснабжения, увеличившийся к аналогичному периоду 2018 года на 2,5%. В электроэнергетике продолжается спад, за январь-апрель 2019 года эта отрасль показала снижение выработки на 0,9% в годовом исчислении. Очень неоднородную динамику в январе-апреле в годовом исчислении показали разные сегменты пищевой промышленности и строительства – от двузначных темпов роста до довольно чувствительного спада.

Очень сильный рост, более 40% в годовом исчислении показывают производство дорожной техники и автобусов массой менее пяти тонн, также мощный рост сохраняется в железнодорожном машиностроение, достаточно неплохо выросло производство легковых автомобилей. Несмотря на то, что отдельные сегменты обрабатывающей промышленности растут очень сильно, все равно российская экономика по-прежнему в основном полагается на добычу сырья. Вышедшая статистика может создать позитивный фон для курса рубля. Прогнозируем, что до конца мая доллар будет торговаться в диапазоне 64-65 руб., а евро не выйдет за пределы 71,5-73 руб.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя «Информационно-аналитического центра «Альпари»