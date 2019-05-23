Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 23 мая: 2 638,4600 руб/1 г золота и 29,9000/1 г серебра ЦБ РФ с 23 мая установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 2 638,4600 руб.

1 грамм серебра - 29,9000 руб.

1 грамм платины - 1 677,5200 руб.

1 грамм палладия - 2 723,3799 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 9,1301 р. (0,34%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,0400 р. (0,13%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 7,3100 р. (0,43%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 38,3400 р. (1,39%) .

dims

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/ СИА /

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