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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 23 мая: 2 638,4600 руб/1 г золота и 29,9000/1 г серебра

23 мая 2019
ЦБ РФ с 23 мая установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 2 638,4600 руб.
  • 1 грамм серебра - 29,9000 руб.
  • 1 грамм платины - 1 677,5200 руб.
  • 1 грамм палладия - 2 723,3799 руб.
Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 9,1301 р. (0,34%).
Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,0400 р. (0,13%).
Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 7,3100 р. (0,43%).
Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 38,3400 р. (1,39%).

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