Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 23 мая: 2 638,4600 руб/1 г золота и 29,9000/1 г серебра
23 мая 2019
ЦБ РФ с 23 мая установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 2 638,4600 руб.
- 1 грамм серебра - 29,9000 руб.
- 1 грамм платины - 1 677,5200 руб.
- 1 грамм палладия - 2 723,3799 руб.
Стоимость золота
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
9,1301 р. (0,34%).
Стоимость серебра
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
0,0400 р. (0,13%).
Стоимость платины
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
7,3100 р. (0,43%).
Стоимость палладия
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
38,3400 р. (1,39%).
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