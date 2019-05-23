ИАЦ «Альпари»: Новая амнистия капитала обречена на провал

Совет Федерации одобрил пакет законов о продлении «амнистии капитала». В соответствии с документами, устанавливается третий этап «амнистии капитала» на период с 1 июня 2019 года по 29 февраля 2020 года. Проект закона был внесен в Госдуму правительством РФ в целях реализации поручения президента России.

Добровольное декларирование физическими лицами активов и счетов в банках, или «амнистия капитала», осуществлялось в РФ двумя этапами – с 1 июля 2015 года по 30 июня 2016 года и с 1 марта 2018 года по 28 февраля 2019 года. Физические лица имели право предоставить в налоговый орган или Федеральную налоговую службу России специальную декларацию, содержащую сведения об имуществе, о контролируемых иностранных компаниях, о счетах в банках за пределами РФ.

При этом декларант и лицо, информация о котором содержалась в декларации, освобождались от уголовной, административной и налоговой ответственности, если правонарушения были связаны с приобретением имущества или контролируемыми иностранными компаниями, совершением валютных операций, открытием и зачислением денежных средств на счета.

Идея эта красивая, о ней говорил еще Борис Ельцин, если не ошибаюсь, в 1997 году. На фоне рисков ареста зарубежных активов и проблем с привлечением инвестиций, которые вызваны санкциями, российские власти решили вернуть капитал из-за границы. В принципе, возвращать есть что. Точную цифру, понятное дело, никто не даст, но считается, что за границей в офшорах находится примерно $1,3 трлн российского происхождения. Для справки: международные резервы РФ составляют $0,5 трлн.

Однако по факту эта идея, к сожалению, нежизнеспособная. Не хочет «офшорная аристократия» возвращать деньги домой. Две попытки провалились, провалится и третья. Единственный вариант для Кремля — послать к владельцам счетов «вежливых людей».

Александр Разуваев, руководитель «Информационно-аналитического центра «Альпари»