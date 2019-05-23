ИАЦ «Альпари»: Снижение нефти способно прервать череду укрепления рубля

Большинство основных мировых фондовых индексов в среду продолжало расти, хотя американский рынок и не разделил общего оптимизма. На этом благоприятном фоне существенный рост показал и российский рынок. По итогам дня рублевый индекс МосБиржи прибавил 0,85%, долларовый индекс РТС на фоне укрепления рубля к доллару вырос сильнее, на 1,07%. Среди лидеров роста – привилегированные акции «Татнефти» (+4,53%) и «Новатэк» (+4,18%). Американский Dow 30 снизился при этом на 0,39%. Но уже утром четверга индексы стран АТР дружно снижались на 0,2-1,6%. Фьючерс на индекс S&P 500 торговался утром около 2845 п., на 0,43% ниже уровней закрытия предыдущего торгового дня. Заметное снижение азиатских рынков и нефтяных цен делают неизбежной и коррекцию на российском рынке акций в начале торгов. Вероятный дневной коридор по индексу МосБиржи находится в пределах значений 2610-2660 пунктов, по индексу РТС — 1275-1305 пунктов. Сегодня финансовую отчетность по МСФО за первый квартал опубликуют МТС и «Мечел».

Торги среды завершились для нефти очередным снижением, которое наблюдалось третий день подряд. Торги начались вблизи отметки $71,1 и до начала американской сессии шли в «боковике», хотя уже при этом цены находились ниже, чем последние дни. В 17:30 (мск) Управление энергетической информации США опубликовало данные по недельному изменению запасов нефти. Они неожиданно выросли на 4,7 млн баррелей, тогда как эксперты ожидали их снижения на 0,6 млн баррелей. Эти данные отправили цены резко вниз, к $69,6 за бочку, хотя к самому концу дня они чуть поднялись до $70,0. Утром четверга давление на цены сохранилось. Они преодолели вчерашний внутридневной минимум и опустились к $69,4 – минимальному значению с 14 мая. Вероятный дневной диапазон сегодняшних торгов для сорта Brent составляет $69,0-70,1 за баррель. Среднесрочный диапазон, который определяется ближайшими значимыми уровнями поддержки и сопротивления, сохраняется между $69,0-72,7. Вероятное пробитие поддержки на $69 сделает следующей целью снижения уровень $68,5.

Вслед за рынком акций накануне укрепился и рубль, хотя и незначительно. По итогам дня на МосБирже, доллар с расчетами «на завтра» подешевел до 64,3900 руб. (-2 коп.), а европейская валюта снизилась до 71,8225 руб. (-8,75 коп.). Однако сегодняшнее утреннее снижение нефтяных цен способно прервать череду укрепления рубля, длящуюся с начала прошлой недели. Ожидаемый дневной диапазон для доллара США составляет 63,7-65,0 руб., для европейской валюты — 71,1-72,5 руб.

Вадим Иосуб, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»