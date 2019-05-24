ИК «Фридом Финанс»: Газпром – в лидерах роста

Александра Овчинникова, младший аналитик ИК «Фридом Финанс»:

В четверг российский фондовый рынок скорректировался вниз вслед за мировыми площадками. Индекс Мосбиржи опустился на 0,7%, РТС упал на 1,3%. Завтра ожидаю продолжение коррекции с учетом того, что торговая активность в пятницу традиционно слабеет. Диапазон по индексу Мосбиржи: 2600-2630 пунктов, по РТС: 1250-1280 пунктов.

В лидерах роста акции Газпрома, которые прибавили в ходе торгов 1%, на новостях о том, что корпорация продолжает активно внедрять цифровые технологии. Планирует перевести 9 из 10 промышленных потребителей газа на цифровой учет, что, вероятно, поспособствует борьбе с несанкционированным подключением и потерями газа в сетях.

Акции Яндекса теряют в стоимости 2,1%. Падение вызвано сменой руководства компании. Тем не менее, на мой взгляд, коррекция акций будет кратковременной, поскольку изменения в структуре управленцев произошли без привлечения человеческого капитала со стороны, что указывает на сильную и эффективную команду компании.

Внешний фон негативный. Европейские площадки закрываются падением на фоне слабой макростатистики. Американские фондовые индексы снижаются в пределах 1,1-1,6% из-за плохих макроданных в США, а также усиливающейся неопределенности по поводу разрешения торгового конфликта. «Индекс страха» повысился на 13,2%, до 17,7 пункта.

Панические настроения охватили также рынок углеводородов. Цена на нефть марки Brent упала на 4,4%, к $68 за баррель. Причиной обвала стали негативные ожидания по поводу влияния торговой войны на спрос в долгосрочной перспективе. Между тем рубль теряет поддержку нефтяных котировок и в паре с долларом уходит в диапазон 64,5-65 руб./$. Полагаю, что краткосрочный ориентир по USD/RUB: 64-66, по EUR/RUB: 72-74.