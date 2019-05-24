Промсвязьбанк: Внешний негатив перевесил

В четверг российский фондовый рынок скорректировался от новых исторических максимумов, установленных днем ранее, чему способствовал негативный внешний фон. Так, продажам в наших акциях способствовала ситуация на рынке энергоносителей, где нефть марки Brent потерял более 4,5%. Также поддержку «медведям» оказала динамика западных фондовых площадок. В Европе к вечеру основные индексы теряли порядка 1,8%, а в США после первых часов торгов индексы Dow Jones и S&P500 падали на 1,5%. На таком фоне к закрытию индекс МосБиржи снизился на 0,8%, отступив в район 2619 пунктов. Аутсайдерами торгов выступили бумаги ИнтерРАО, Ростелекома и Сбербанка, потери которых превысили 2%. Рост более чем на 10% продемонстрировали акции ВТБ, на информации о том, что банк заложил в стратегию 2019 – 2022 годы дивиденды в размере 50% прибыли по МСФО. Также лучше рынка торговались бумаги Системы и Россетей, прибавившие 2,3% и 2,1% соответственно. Если днем раннее наш рынок смог проигнорировать внешний негатив, то сегодня, на фоне распродаж в широком спектре активов, «медведи» перехватили инициативу и на нашем рынке. Однако, стоит отметить, что на фоне падения нефти на 4% и западных фондовых индексов более чем на процент, снижение индекса МосБиржи выглядит достаточно умеренным. При этом отметим, что с технической точки зрения на графике индекса МосБиржи ничего не изменилось. Так, все тренды направленны вверх, что говорит о высокой вероятности продолжения восходящей динамики. При этом ближайшими поддержками для рынка послужат уровни 2590 и 2550 пунктов, а также восходящий тренд ускорения, берущий начало от минимумов декабря прошлого года.



На валютной секции Московской биржи рубль также понес потери. Так, к окончанию основной сессии доллар и евро подтянулись на 0,5%, торгуясь в районе 64,8 и 72,2 рубля соответственно. Причиной для продаж в рубле послужили, как падение цен на нефть, так и общее негативная динамика валют развивающихся рынков. При этом приближение пика налоговых выплат лишь сдержало продажи в российской валюте. Отметим, что американская валюта продолжает двигаться в рамках коридора 64 – 65 рублей. В случае сохранения негативных настроений на внешних площадках, «быки» в долларе уже в ближайшие сессии могут попытаться протестировать сопротивление на уровне 65 рублей.

Богдан Зварич, главный аналитик Промсвязьбанка