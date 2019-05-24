ИАЦ «Альпари»: Нефть потянет рынок за собой вниз

Российский фондовый рынок в четверг ушел в зону коррекции вслед за мировыми площадками. Отечественные индексы и так долго игнорировали ухудшение конъюнктуры, но сегодня остаться в стороне не удалось. Индекс МосБиржи к вечеру спустился к 2619 пунктам, у него широкое поле для снижения, как минимум к 2580 пунктам. Индекс РТС падает с опережением, как обычно, и стремится сейчас в область 1270 пунктов, откуда откроется дорога в сторону 1250 пунктов.

Заметное ухудшение внешнего фона, прежде всего из-за активизации торгового противостояния между США и Китаем, оставило российский рынок без внимания со стороны покупателей. Это закономерно, ведь здесь зона риска, а когда ссорятся развитые гиганты, остальным лучше стоять подальше.

Нефть четко катится под горку. Баррель Brent падает к вечеру более чем на 4%, баррель WTI «худеет» на 5%. Рубль в таких условиях должен бы снижаться активно и энергично, но наличие спроса в ОФЗ несколько смягчает ему условия. Доллар США в четверг успел восстановиться к 64,80 руб., но у него есть потенциал движения к 65,00 руб. Евро консолидируется около 72,30 руб., снижение в сторону 71,50 временно отменяется.

Анна Бодрова, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»