ИАЦ «Альпари»: Нефть потянет рынок за собой вниз

Заметное ухудшение внешнего фона, прежде всего из-за активизации торгового противостояния между США и Китаем, оставило российский рынок без внимания со стороны покупателей. Это закономерно, ведь здесь зона риска, а когда ссорятся развитые гиганты, остальным лучше стоять подальше.
Нефть четко катится под горку. Баррель Brent падает к вечеру более чем на 4%, баррель WTI «худеет» на 5%. Рубль в таких условиях должен бы снижаться активно и энергично, но наличие спроса в ОФЗ несколько смягчает ему условия. Доллар США в четверг успел восстановиться к 64,80 руб., но у него есть потенциал движения к 65,00 руб. Евро консолидируется около 72,30 руб., снижение в сторону 71,50 временно отменяется.
Анна Бодрова, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»