ИК «Фридом Финанс»: Российский рынок акций скорректировался на фоне падения цен на нефть

Анастасия Соснова, аналитик ИК «Фридом Финанс»:

В четверг 23 мая российский рынок акций слегка скорректировался после вчерашнего роста. Поводом стало резкое ухудшение глобального фона и падение цен на нефть. Рублевый фондовый индекс МосБиржи опустился на 0.7% до 2621 п. Долларовый индикатор РТС снизился на 1,4% до 1275 п. Предполагаю, что рублевый индекс МосБиржи завершит сессию в диапазоне 2620-2630 пп.

Акции Мечела опустились на 3.2% в связи с публикацией слабых финансовых результатов за I квартал 2019 года по МСФО. Выручка компании осталась на уровне I квартала 2018 года и составила 74.9 млрд рублей. Показатель EBITDA по сравнению с I кварталом 2018 года сократился на 17% до 15.3 млрд рублей, в результате рентабельность по EBITDA снизилась до 20.5% с 24.6% годом ранее.

Внешний фон заметно ухудшился из-за опасений, связанных с эскалацией торгового конфликта между США и Китаем. Азиатские и европейские фондовые индексы сильно просели. Индекс развивающихся рынков MSCI Emerging Markets снизился на 1.3%.

Нефть Brent обвалилась на 2.2% до $69.5 за баррель. Впрочем, если закрепления под отметкой $70 за баррель в ближайшие дни не произойдет, то нефтяные котировки смогут вернуться в диапазон $70-75 за баррель и продолжить движение в рамках указанной области.

Курс доллара США, потеряв поддержку нефти и аукционов ОФЗ, поднялся в диапазон 64.5-65 руб./$. В том случае, если нефть Brent не продолжит падение, рубль, скорее всего, останется в коридоре 64-65 за 1$ в ближайшее время. Ориентир по курсу евро сохраняется в интервале 72-74 руб./€.