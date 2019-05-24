ИК «Фридом Финанс»: В фокусе статистика по заказам на товары длительного пользования

Александра Овчинникова, младший аналитик ИК «Фридом Финанс»:



Торги 23 мая американский фондовый рынок завершил падением из-за усиливающегося беспокойства по поводу эскалации торговой войны. Индекс Dow Jones снизился на 1,11%, до 25490,47 пункта, Nasdaq Composite упал на 1,58%, до 7628,28 пункта, S&P500 опустился на 1,19%, до 2822,24 пункта. По итогам дня технологий (-1,73%), промышленности наибольшее падение зафиксировали сектора (-1,59%) и энергетики (-3,13%).



Макростатистика также оказала давление на рынок акций. Индекс деловой активности (PMI) от Markit неожиданно снизился до минимума с мая 2016 года и составил 50,6 пункта при прогнозе 52,6. Это вызывает у инвесторов опасения по поводу продолжения экономического роста. Продажи нового жилья в США в апреле сократились на 6,9% м/м при прогнозе снижения на 2,8%, это сигнализирует о слабости в секторе недвижимости. Между тем количество первичных обращений по безработице оказалось ниже ожиданий и составило 211 тыс., оставшись практически без изменений, что указывает на стабильно благополучное состояние рынка труда.



В пятницу спрос на безрисковые активы традиционно усиливается. При этом негативные сигналы от ритейлеров и компаний, работающих в сегменте производства полупроводников, усугубляют опасения инвесторов насчет замедления мировой экономики.



Однако Дональд Трамп заявил, что вопросы, касающиеся деятельности Huawei могут быть урегулированы в новом договоре о взаимной торговле с КНР, что вселяет надежду на разрешение нынешней тупиковой ситуации. Фондовые рынки АТР демонстрируют разнонаправленную динамику, европейские площадки открылись в зеленой зоне. Фьючерс на S&P500 прибавляет 0,6%. Прогнозируемый диапазон по нему на предстоящие торги: 2800-2860 пунктов.



Сегодня стоит обратить внимание на данные по апрельским базовым заказам на товары длительного пользования, выступающие опережающим индикатором объема промышленного производства. Ожидается увеличение активности производителей на 0,2%.



До открытия основной торговой сессии за первый квартал отчитается ритейлер Foot Locker. По предварительным оценкам, его выручка увеличилась на 4%, прибыль на акцию выросла на 10% после успешной модернизации торговых точек. В последнее время ритейлеры в центре внимания инвесторов, поскольку торговая напряженность между США и Китаем негативно сказывается на прибыли данного сегмента.



Нефть понесла максимальные за неделю потери для текущего года и торгуется ниже $69 за баррель. Запасы углеводородного сырья в США растут вторую неделю подряд, а производственная активность идет на убыль, что усугубляет тревоги по поводу будущего мировой экономики.

