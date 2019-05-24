ИАЦ «Альпари»: В Японии может измениться процентная ставка, но когда?

Япония сегодня опубликовала данные по динамике национального (общегосударственного) индекса потребительских цен за апрель. В годовом исчислении инфляция в Японии выросла на 0,9%, хотя рынок ожидал роста только на 0,4%. Отметим, что в марте рост инфляции в годовом исчислении составлял только 0,5%. Если инфляция и далее начнет ускоряться, то есть шанс, что Банк Японии выведет процентную ставку из области отрицательных значений хотя бы на нулевой уровень. Но не исключено, что апрельский скачок инфляции был связан с ожидаемыми длительными каникулами в майские праздники, которые взвинтили стоимость отелей в самой Японии и отдыха за границей. Поэтому очень вероятно, что в мае и, особенно в июне, темпы инфляции в Японии снова замедлятся.

Но в связи с неожиданным скачком японской инфляции вверх будет интересно мнение руководства Банка Японии на ближайшем заседании по процентной ставке, которое назначено на 20 июня. Мы не ожидаем, что уже в июне финансовый регулятор радикально изменит монетарную политику в сторону ужесточения, однако на пресс-конференции руководство Банка Японии, в принципе, может обозначить новые сроки начала перемен в монетарной политике.

Японская иена после вчерашнего обвала на опасении замедления мировой экономики в связи с обострением торгового конфликта США и Китая топчется на месте, но, тем не менее, после выхода статистики прибавила в стоимости к доллару 0,04%. Наш краткосрочный прогноз по паре USD /JPY находится в рамках 109-110 иен за доллар.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя «Информационно-аналитического центра «Альпари»