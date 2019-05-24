Комментарии

ИАЦ «Альпари»: В Японии может измениться процентная ставка, но когда?

24 мая 2019

Япония сегодня опубликовала данные по динамике национального (общегосударственного) индекса потребительских цен за апрель. В годовом исчислении инфляция в Японии выросла на 0,9%, хотя рынок ожидал роста только на 0,4%. Отметим, что в марте рост инфляции в годовом исчислении составлял только 0,5%. Если инфляция и далее начнет ускоряться, то есть шанс, что Банк Японии выведет процентную ставку из области отрицательных значений хотя бы на нулевой уровень. Но не исключено, что апрельский скачок инфляции был связан с ожидаемыми длительными каникулами в майские праздники, которые взвинтили стоимость отелей в самой Японии и отдыха за границей. Поэтому очень вероятно, что в мае и, особенно в июне, темпы инфляции в Японии снова замедлятся.

Но в связи с неожиданным скачком японской инфляции вверх будет интересно мнение руководства Банка Японии на ближайшем заседании по процентной ставке, которое назначено на 20 июня. Мы не ожидаем, что уже в июне финансовый регулятор радикально изменит монетарную политику в сторону ужесточения, однако на пресс-конференции руководство Банка Японии, в принципе, может обозначить новые сроки начала перемен в монетарной политике.

Японская иена после вчерашнего обвала на опасении замедления мировой экономики в связи с обострением торгового конфликта США и Китая топчется на месте, но, тем не менее, после выхода статистики прибавила в стоимости к доллару 0,04%. Наш краткосрочный прогноз по паре USD /JPY находится в рамках 109-110 иен за доллар.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя «Информационно-аналитического центра «Альпари»


/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

Прощание с долёвкой
РБК: правительство в 1,5 раза увеличит число банков для работы с дольщиками
В Иркутской области только пять застройщиков готовы к переходу на проектное финансирование
Купить нельзя отложить. Покупать квартиру сейчас или отложить до осени?
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги