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ИАЦ «Альпари»: Индекс МосБиржи проведет торги в коридоре 2620-2670 пунктов

24 мая 2019

Открытие пятницы откровенно радует. Российский рынок акций и рубль уверенно растут. Долларовый индекс РТС и индекс МосБиржи растут примерно на 1%. Индекс МосБиржи проведет сегодняшние торги в коридоре 2620-2670 пунктов. Фьючерс на S&P500 прибавляет около 0,3%, нефть растет. Сорт Brent торгуется по $68,31, прибавляя 0,81%. Цены на черное золото в ходе утренних торгов восстанавливаются после вчерашнего падения более чем на 5%. Ожидаемый коридор на сегодня по паре доллар/рубль составляет 64,4-64,8, евро/рубль – 72,1-72,5. Евро/доллар – 1,119.

Уровень безработицы (отношение численности безработных к численности рабочей силы) в апреле 2019 года для населения в возрасте 15 лет и старше составил 4,7% (без исключения сезонного фактора), для населения в возрасте 15-72 лет – 4,8%. Численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше составила в апреле 74,9 млн человек, из них 71,4 млн человек заняты экономической деятельностью и 3,6 млн человек – безработные по условиям МОТ, то есть не имели работы или доходного занятия, искали работу и были готовы приступить к ней в обследуемую неделю. 

Цифры по безработице в России традиционно хорошие, напомним, экономическая теория гласит, что естественный уровень безработицы – 6%. Более того, в отдельных секторах российской экономики наблюдается дефицит рабочей силы, который традиционно заполняется мигрантами из стран СНГ. Проблема в другом – в качестве рабочих мест. Еще в 90-е в России появились работающие бедные, то есть люди, имеющие постоянную работу, но едва сводящие концы с концами. В 90-е, правда, были еще задержки по зарплате 6-12 месяцев. Российское правительство тогда очень своеобразно боролось с инфляцией, задерживая государственные расходы и тем самым создавая кризис неплатежей.

Доля зарплаты в ВВП в России по мировым меркам средняя. Однако налицо не самый лучший тренд. Дивиденды компаний и доходы бюджета растут, а реальные доходы граждан демонстрирую динамику около нуля. Не стоит забывать и еще один очень важный момент – социальное неравенство в России среднее, однако после десятилетии коммунизма многие россияне воспринимают этот вопрос очень остро, полагая, что социальное неравенство в России самое большое в мире.

Александр Разуваев, руководитель «Информационно-аналитического центра «Альпари»


/ СИА /
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