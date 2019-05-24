Промсвязьбанк: Не исключаем, что рынок попытается частично отыграть вчерашние потери

Мировые фондовые рынки завершают неделю снижением. Надежды инвесторов на позитивные сдвиги в торговом противостоянии между США и Китаем на данный момент не находят подтверждение. Президент Д. Трамп вчера назвал Huawei «очень опасной» для американской экономики и предложил включить ее в условия сделки с Китаем. Если ранее считалось, что борьба с китайской компанией — это наказание за нарушения прав интеллектуальной собственности, то сейчас это скорее вытеснение конкурента с рынка. Китай становится все более нацеленным на развитие информационных технологий, что беспокоит Штаты.

В Министерстве торговли США также обсуждается возможность введения пошлин в адрес стран, которые занижают стоимость своей валюты, что тем самым «наносит ущерб американской промышленности». Таким образом торговые противостояния не ограничиваются только Китаем, а постепенно принимают всеобъемлющий характер, что негативно сказывается на мировой экономике.

Во многом поводом для спада на мировых рынках вчера стали данные по деловой активности в США. Композитный PMI в мае опустился до трехлетнего минимума в 50,9 пунктов (53,0 пункта в апреле), что стало следствием снижения деловой активности как в секторе промышленности (50,6 пунктов), так и в сфере услуг (50,9 пунктов). В обоих случаях данные оказались ниже ожидаемых 52,6 и 53,5 пунктов соответственно и в очередной раз подтвердили опасения замедления темпов роста американской экономики во втором квартале. Сильнее ожиданий упали и продажи нового жилья (-6,9% м/м), при этом состояние рынка труда остается стабильным. Что же касается Европы, то производственный PMI в Германии незначительно скорректировался до 55,0 пунктов (55,7 пунктов в апреле), но индекс делового климата в ЕС и Германии по-прежнему снижается, что также не позволяет рассчитывает на устойчивое восстановление.

Вчера индекс МосБиржи под влиянием негативной динамики мировых площадок и слабости рынка нефти перешел из фазы роста к снижению, но удержался в верхней границе ожидаемого нами диапазона в 2600-2620 пунктов. Сегодня, не исключаем, что рынок попытается частично отыграть вчерашние потери, а индекс МосБиржи заберется выше отметки в 2620 пунктов – котировки нефти демонстрируют восстановление, как и фьючерсы на американский рынок. Восходящая динамика может продолжиться и в акция ВТБ, которые выстрелили вчера и, по нашему мнению, выглядят сильно недооценёнными. Отметим также дивидендную отсечку в акциях Детского мира.



Роман Антонов, Промсвязьбанк