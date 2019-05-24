ИАЦ «Альпари»: Санкции США против Huawei обвалили фондовый рынок

Мировые фондовые рынки в четверг, 23 мая, завершили торги в «красной» зоне. Рынки опасаются, что внесение китайской корпорации Huawei в американский «чёрный список», запрещающий ей приобретать оборудование и компоненты у американских производителей, а также ограничивающий продажи её продукции в США, приведет к эскалации торговой войны США и Китая. На закрытии торгов четверга индекс Dow 30 упал на 1,11%, немного больше снизился индекс S&P 500, на 1,19%, а индекс высокотехнологических компаний Nasdaq упал еще сильнее, на 1,58%. Азиатские фондовые биржи восприняли обострение отношений двух великих держав неоднозначно: японский Nikkei 225 сегодня с утра в минусе, а китайские и корейские фондовые индексы показывают преимущественно положительную динамику.

Российский фондовый рынок в четверг падал вместе со всеми остальными рынками. Индекс РТС 23 мая понизился на 1,34%, а индекс МосБиржи упал чуть меньше, на 0,76%. Сильнее остального рынка упали обыкновенные и привилегированные акции «Мечела», обыкновенные акции «Татнефти» и «Сбербанка». На фоне падения индексов, тем не менее, акции банка «ВТБ» показали рост более чем на 10%, также подорожали акции «Россетей» и АФК «Система». Сегодня российские индексы могут открыться разнонаправленно. Мы ожидаем, увидеть сегодня индекс РТС в интервале значений 1200-1280 пунктов, а индекс МосБиржи — в коридоре 2600-2650 пунктов.

Цена нефти сорта Brent в четверг на ICE рухнула на 6,3%, до $66,78 за баррель, а цена техасской WTI — на 7,6%, до $58,12 за баррель. Обострение отношений между Китаем и США и рост коммерческих запасов нефти в США оказали давление на нефтяные цены, однако сегодня с утра нефть начала немного прибавлять в цене. На ближайшее время наш прогноз по цене Brent составляет $66-68 за баррель.

Рубль при открытии торгов сегодня может немного укрепиться. Ожидаем по курсу рубля на сегодня 64,2-65,5 руб. за доллар и 72-73 руб. за евро.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя «Информационно-аналитического центра «Альпари»