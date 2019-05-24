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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 24 мая: 2 645,6101 руб/1 г золота и 30,0200/1 г серебра

24 мая 2019
ЦБ РФ с 24 мая установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 2 645,6101 руб.
  • 1 грамм серебра - 30,0200 руб.
  • 1 грамм платины - 1 658,7500 руб.
  • 1 грамм палладия - 2 718,2800 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 7,1500 р. (0,27%).
Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,1200 р. (0,40%).
Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 18,7700 р. (1,12%).
Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 5,0999 р. (0,19%).

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