Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 24 мая: 2 645,6101 руб/1 г золота и 30,0200/1 г серебра
24 мая 2019
ЦБ РФ с 24 мая установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 2 645,6101 руб.
- 1 грамм серебра - 30,0200 руб.
- 1 грамм платины - 1 658,7500 руб.
- 1 грамм палладия - 2 718,2800 руб.
Стоимость золота
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
7,1500 р. (0,27%).
Стоимость серебра
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
0,1200 р. (0,40%).
Стоимость платины
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
18,7700 р. (1,12%).
Стоимость палладия
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
5,0999 р. (0,19%).
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