Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 24 мая: 2 645,6101 руб/1 г золота и 30,0200/1 г серебра ЦБ РФ с 24 мая установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 2 645,6101 руб.

1 грамм серебра - 30,0200 руб.

1 грамм платины - 1 658,7500 руб.

1 грамм палладия - 2 718,2800 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 7,1500 р. (0,27%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,1200 р. (0,40%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 18,7700 р. (1,12%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 5,0999 р. (0,19%) .

dims

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/ СИА /

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