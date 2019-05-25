Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 25 мая: 2 662,0300 руб/1 г золота и 30,2200/1 г серебра
25 мая 2019
ЦБ РФ с 25 мая установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 2 662,0300 руб.
- 1 грамм серебра - 30,2200 руб.
- 1 грамм платины - 1 674,2900 руб.
- 1 грамм палладия - 2 771,0901 руб.
Стоимость золота
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
16,4199 р. (0,62%).
Стоимость серебра
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
0,2000 р. (0,67%).
Стоимость платины
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
15,5400 р. (0,94%).
Стоимость палладия
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
52,8100 р. (1,94%).
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