Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 25 мая: 2 662,0300 руб/1 г золота и 30,2200/1 г серебра ЦБ РФ с 25 мая установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 2 662,0300 руб.

1 грамм серебра - 30,2200 руб.

1 грамм платины - 1 674,2900 руб.

1 грамм палладия - 2 771,0901 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 16,4199 р. (0,62%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,2000 р. (0,67%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 15,5400 р. (0,94%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 52,8100 р. (1,94%) .

dims

Подписаться: ОК Даю согласие на обработку моих персональных данных, с условиями политики ознакомлен.

/ СИА /

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.



