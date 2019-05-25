Комментарии

ИК «Фридом Финанс»: Российский фондовый рынок нейтрален в конце недели

25 мая 2019

Александра Овчинникова, младший аналитик ИК «Фридом Финанс»:

Российский фондовый рынок завершает неделю нейтрально, несмотря на позитивную новость о том, что по обновленной оценке Минэкономразвития рост ВВП РФ в апреле составил 1,6% против 0,2% месяцем ранее за счет улучшения динамики промышленного сектора. Полагаю, участники торгов фиксировали позиции в конце недели, в связи с этим рынок растерял рост к концу торговой сессии. В понедельник, 27 мая, отечественные фондовые площадки продолжат торговаться в боковике, тем более что американский рынок будет закрыт в связи с празднованием Дня памяти. Ориентир индексу Мосбиржи: 2600-2640 пунктов, по РТС: 1250-1290 пунктов.

Сегодня в аутсайдерах оказались акции ВТБ (-2,6%), Газпрома (-1,5%) и НОВАТЭКа (-0,7%). Акции Сбербанк выросли на 1,7% на новости о снижении ставок по ипотеке на 0,3-0,6 п.п. с 25 мая из-за замедления инфляции. Это решение простимулирует спрос на ипотеку, который замедлился в первом квартале на 5% год к году.

Настроения на мировых площадках неоднозначные. Европейские площадки завершают торговую сессию ростом в пределах 0,4-0,5%. Американские фондовые индексы подвержены снижению после публикации слабых данных по заказам на товары длительного пользования, которые сократились на 2,1% при прогнозе 2,0%.

Нефть опустилась под отметку $68 за баррель. В фокусе данные Baker Hughes о количестве активных буровых установок в США, которое в последнем отчете равнялось 987 единиц. В случае их увеличения этого числа отскок нефтяных котировок выше $70 за баррель маловероятен.

Пара USD/RUB колеблется у 64,5, но из-за падения нефтяных цен ниже 64 пара в ближайшей перспективе не опустится.



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С уважением,
Маргарита Торшина
PR-служба ИК «Фридом Финанс»
+7 495 783-9173 #562
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torshina@ffin.ru
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