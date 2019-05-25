ИАЦ «Альпари»: «Быков» на рынке все-таки больше

В конце недели российский фондовый рынок все-таки нашел в себе силы для отскока. Индекс МосБиржи стабилизировался около 2633 пунктов и в начале следующей недели постарается закрепиться в диапазоне 2600-2650 пунктов. Индекс РТС вернулся к 1285 пунктам, так и не завершив логичным образом коррекционный спад. Таким образом, отечественные индексы отыграли изменения внешнего фона к лучшему.

Сегодня среди лидеров роста бумаги «Сбербанка». Корпоративных новостей по банку сегодня очень много - от намерений снизить ставку по ипотеке до переизбрания председателя правления и планов Германа Грефа работать только в бизнесе. Тем не менее, силы наблюдающегося сейчас растущего импульса недостаточно для того, чтобы вывести акцию из «боковика» 227-237 руб.

У «Газпрома» больше нет корпоративного импульса бурно дорожать, но пока ничего печального не случилось, бумаги остаются у исторических максимумов. Пока видно закрепление в коридоре 206,50-210 руб., желающих продавать на этих высоких уровнях особенно нет.

Нефть сегодня попробовала отскочить, но особенно результативной такую попытку назвать сложно. Баррель Brent к вечеру торгуется по $68,24, и пока рынок не найдет подходящий катализатор для возвращения покупок, здесь не исключены боковые торги в границах $67,50-69,00.

Доллар к вечеру вернулся в область 64,50 руб., как будто и не было двухдневного отскока. Получается, что коридор 64-66 руб. за доллар прочен, и до понедельника ему ничто не угрожает. Евро пока держится выше 72,10 руб., но при пробое этого уровня на рынок выйдут «медведи» уже в самом начале следующей недели.

Анна Бодрова, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»