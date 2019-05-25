Промсвязьбанк: Попытка возобновления роста не удалась

В пятницу российский фондовый рынок предпринял попытку возобновления роста, после коррекции днем ранее. И если в первой половине дня внешний фон поддерживал наши бумаги, то к концу сессии ситуация кардинально изменилась. Так, ближайший фьючерс на нефть марки Brent к открытию торгов в Штатах вплотную подходил к 69 долларам, в дальнейшем развернулся и отступил ниже 68 долларов, теряя порядка 0,7%. В США, после позитивного открытия торгов, усилились продажи, в результате чего после первых часов индексы Dow Jones и S&P500 вернулись к уровням закрытия четверга. В сложившихся обстоятельствах к 18.00 мск индекс МосБиржи прибавил символические 0,03%, удерживая позиции чуть ниже 2620 пунктов.

Главными «якорями» для рынка послужили акции Газпрома (-1,7%) и ВТБ (-3,4%), где прошло коррекционное снижение. Лучше рынка торговались бумаги ОГК-2 и «префы» Транснефти, прибавившие 2,3% и 4,6% соответственно. Отметим, что в первой половине торгов индекс МосБиржи вплотную подходил к историческим максимумам, установленным в среду, в моменте находясь выше 2640 пунктов. Однако изменение внешнего фона не позволило «быкам» удержать рынок на этих значениях. Плюс к этому, в некоторых бумагах игроки предпочли зафиксировать прибыль по спекулятивным длинным позициям в преддверии выходных. В результате, рынок откатился к уровням закрытия четверга. Однако это не меняет техническую картину. На наш взгляд, российский рынок имеет шансы на возобновление роста в рамках следующей недели. При этом ближайшей целью восходящей динамики может стать отметка 2750 пунктов.

На валютной секции Московской биржи рубль смог укрепиться по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию основной сессии доллар отступил на 0,5%, торгуясь чуть выше 64,5 рубля, евро снизился на 0,2%, до 72,3 рубля. В рамках пятничной сессии, в преддверии пика налоговых выплат, рублю удалось проигнорировать очередную волну снижения на рынке энергоносителей. При этом пара доллар /рубль продолжает двигаться в рамках диапазона 64 – 65 рублей. На горизонте следующей недели, на наш взгляд, поводов для выхода из сложившейся консолидации не видно. Однако уход поддержки со стороны налогового периода может стимулировать активность долларовых «быков».

Богдан Зварич, главный аналитик Промсвязьбанка