ИАЦ «Альпари»: Тереза Мэй покинет свой пост в июне

В ходе европейской сессии основные валюты вышли в плюс против доллара США кроме японской йены. Наибольший прирост показали новозеландский доллар и фунт. Сначала с открытием торговой сессии подорожал евро, затем фунт.

Пара фунт/доллар повышалась до 1,2718 на фоне заявления, что британский премьер-министр Тереза Мэй покинет свой пост 7 июня. В июле уже может быть назначен новый премьер-министр. Основным кандидатом на этот пост является бывший глава МИД Борис Джонсон.

На момент написания обзора пара фунт/доллар с 1,2718 вернулась к уровню 1,2669. Пара евро/доллар снизилась с 1,1206 до 1,1178 и торгуется на уровне 1,1190. Ожидаю ослабления евро до 1,1165/1,1173, по фунту – консолидацию на уровне 1,2662.

Участники рынка находятся в ожидании первых результатов выборов в Европарламент. Они проходят с 23 по 26 мая и будут сдерживать покупателей перед выходными днями. Также в центре внимания находятся переговоры между США и Китаем, которые на данный момент приостановлены.

Владислав Антонов, аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»