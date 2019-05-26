ИК «Фридом Финанс»: Российский рынок акций восстанавливается

Анастасия Соснова, аналитик ИК «Фридом Финанс»:

В пятницу 24 мая российский рынок акций восстанавливается после падения накануне. Рублевый фондовый индикатор МосБиржи в ходе торгов поднялся на 0.8% до 2640 п. Долларовый бенчмарк РТС подрос на 0.9% до 1287 п. Полагаю, что в конце недели маловероятно, что индекс МосБиржи перепишет очередной максимум. Скорее всего, он закроется в зоне 2630-2640 пп.

В лидерах роста привилегированные акции Транснефти (+5.8%). Акции ВТБ откатились на 2.5% вниз после 10%-ного роста накануне, вызванного новостями о том, что банк намерен платить акционерам 50% от консолидированной прибыли.

На внешних площадках наблюдается смешанный фон. Европейские фондовые индексы восстанавливаются, прирастая на 1% в среднем. Индекс развивающихся рынков MSCI Emerging Markets поднялcя на 0.8%. Нефть Brent частично отыграла падение предыдущего дня, подорожав до $68.6 за баррель. Однако длительное удержание уровня ниже $70 за баррель будет говорить о том, что вернуться к $75 за баррель в ближайшее время ей будет трудно.

Курс доллара США при поддержке налогового периода опустился к отметке 64.6 руб./$, но тем не менее остается в рамках 64.5-65 руб./$. Снижение нефтяных цен в ближайшее время может оказывать давление на рубль, поэтому сильного укрепления рубля ожидать не стоит. По евро актуальным остается диапазон 72-74 руб./€.