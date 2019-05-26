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Курсы валют ЦБ РФ на 26 мая: 64,6106 руб/доллар США и 72,3186 руб/евро

26 мая 2019
ЦБ РФ с 25 мая установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 64,6106 руб.
  • 1 евро - 72,3186 руб.
  • 10 китайских юаней - 93,5721 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,1193 р. (0,18%).
Курс евро по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,4817 р. (0,67%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,3550 р. (0,38%).

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