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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 26 мая: 2 662,0300 руб/1 г золота и 30,2200/1 г серебра

26 мая 2019
ЦБ РФ с 25 мая установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 2 662,0300 руб.
  • 1 грамм серебра - 30,2200 руб.
  • 1 грамм платины - 1 674,2900 руб.
  • 1 грамм палладия - 2 771,0901 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 16,4199 р. (0,62%).
Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,2000 р. (0,67%).
Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 15,5400 р. (0,94%).
Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 52,8100 р. (1,94%).

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